Buscan que mujeres se sientan seguras en empresas

Con capacitaciones que se imparten en empresas, la Secretaría de las Mujeres busca garantizar que las empleadas se sientan en un ambiente laboral seguro para ellas y que las compañías se encuentren orientadas sobre qué hacer ante cualquier tipo de violencia que pudiera presentarse.

Una de las empresas con las que dialogó el personal de la secretaría en mención fue una agencia de autos, a la cual se llevó la denominada Ruta de las Empresas, un programa que se centra en proporcionar información sobre los servicios que brinda la Secretaría de las Mujeres, y sobre cómo prevenir la violencia en la Iniciativa Privada.

"Recientemente dimos inicio a la Ruta de las Empresas, donde nuestra finalidad fue brindar capacitación a las integrantes del equipo operativo y acompañar a que las empresas sean aliadas de las mujeres, asimismo que reconozcan las necesidades y proporcionen acciones preventivas para el apoyo hacia las mismas", informó la titular, Marina Herrera.

Estas acciones se suman a las que ha tomado la secretaría en la Central de Autobuses Faustino Félix Serna, y en el centro de Ciudad Obregón, con los taxistas colectivos. En ambos casos se distribuyeron calcas informativas para que los medios de transporte sean más seguros para las mujeres y que ellas sepan a dónde comunicarse en caso contrario.

Las oficinas de la Secretaría de las Mujeres se encuentran ubicadas en la calle Miguel Alemán, entre Hidalgo y Allende. Funcionan de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:00 horas.

Mujeres también pueden comunicarse a la secretaría por medio del teléfono 644 312 3424.