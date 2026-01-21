Contribuyen al control de la población animal

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Adicional a las acciones que lleva a cabo la Dirección de Salud Municipal de Cajeme para combatir la sobrepoblación animal en las colonias, existen brigadas que realizan asociaciones civiles independientes con el mismo fin, una de ellas es la Fundación CES (Captura, esteriliza y suelta), la cual llevará su próxima jornada a la colonia Villas del Rey, así como a los alrededores.

Esta tendrá lugar el 7 de febrero de las 8:00 a las 14:00 horas, en la calle Reyes de Castilla, número 2950.

Edgar Espinoza, médico de la fundación en mención, destacó que es fundamental que se garantice un control de la población animal, pues con ello se contribuye a una disminución del maltrato y abandono de especies en las calles.

“Es muy importante esterilizar a nuestras mascotas, por ejemplo, entre los beneficios se contribuye a reducir el maltrato animal, el abandono, descontrol poblacional, sufrimiento animal, agresiones, y hasta los tiraderos de basura, derivado al hambre que pasan los animalitos de la calle, los cuales son abandonados”, dijo.

En este sentido llamó a los dueños de mascotas a ser conscientes sobre los beneficios de esta operación.

“Es importante la concientización, que seamos conscientes de que una mascota requiere todos los cuidados. En el caso de animales resguardados en casa el estrés de un celo es importante, debemos tener el entendimiento de que, operando a una camada de perros, aprovechando estas campañas, disminuimos bastante la natalidad de estas mascotas, perros y gatos”, mencionó.

Por su parte, la rescatista Yaxaira Castelo dio a conocer que en esta jornada se realizará un cobro accesible para los dueños de mascotas, mientras que en este mes se realizaron 90 esterilizaciones gratuitas.

Mayor información puede ser solicitada al teléfono de la fundación, al 6442093244.