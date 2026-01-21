Se fortalece consumo nacional de camarón de Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El consumo interno de camarón de granja de Sonora se ha consolidado en el mercado nacional, lo que se traduce en que el 65 por ciento de la producción se quede en México, mientras que el resto se exporta hacia diferentes continentes del mundo, informó el presidente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes), Miguel Ángel Castro Cosío.

Los crustáceos sonorenses ganaron aceptación en las mesas de los mexicanos debido a su buena calidad lo que ha ocasionado un consumo tan importante, además de factores como una posible recuperación económica en los hogares nacionales, lo que les permite consumir más proteína como la que representa el crustáceo.

CALIDAD Y ACEPTACIÓN DEL CAMARÓN SONORENSE EN MERCADOS INTERNACIONALES

El resto de la producción es enviada a países de continentes como Asia, Europa y América del Norte, esto derivado de la calidad que tiene el producto por los buenos manejos, tecnificación y el esfuerzo de los productores de camarón en Sonora.

"El consumo nacional llega a ser aproximadamente en México un 65 por ciento, el resto lo exportamos, ya exportamos a China, exportamos a Europa, exportamos a los países árabes, exportamos a los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país altamente consumidor de pescados y mariscos y no tienen ellos, afortunadamente no tienen acuacultura, muy poco tienen en Texas, pero no les alcanza".

Castro Cosío reconoció que el camarón de granja de Sonora tiene un sabor diferente al de otras partes del mundo debido a diferentes factores, permitiendo que se diferencie de productores de países como Ecuador, Honduras o de bahía, lo que lleva a que otras naciones lo prefieran.