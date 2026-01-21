  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Mejoramiento genético beneficia en sanidad acuícola

El investigador compartió su experiencia, investigaciones y lo que se ha hecho en las últimas décadas en esta región

Ene. 21, 2026
Los patógenos que se tienen en la región del Mar de Cortés no son de esta zona, sino que provienen del Indo Pacífico y otras zonas
La genética y la sanidad acuícola van estrechamente ligados y no sólo han ayudado a enfrentar patógenos en el camarón, sino a elevar su eficiencia, afirmó el investigador Francisco Javier Magallón Barajas durante su intervención en la tercera edición de la Expo Acuacultura “ACUACAM”.

En el marco de su ponencia, explicó que su presentación fue el producto de la colaboración histórica en el periodo de 1973 a 2025 entre autoridades sanitarias, productores y la academia, quienes trabajaron en la producción de camarón frente a patógenos como el que ingresó a la región en 1987 provenientes del Indo Pacífico.

El investigador señaló que, al momento de hacer un mejoramiento genético, es necesario pensar de manera paralela en aumentar la taza de crecimiento y la supervivencia del camarón frente a los patógenos que se pueden presentar en la región.

“Si nosotros queremos hacer mejoramiento genético, tenemos que pensar paralelamente en cómo aumentar la taza de crecimiento y aumentar la supervivencia frente a los diferentes agentes patógenos”.

Para ello dijo que se tiene la opción de que las mejoras genéticas se realicen por las empresas locales, lo cual brinda ventajas porque está adaptado a las características propias de la región.

Opciones y requisitos para el mejoramiento genético

También se pueden adquirir líneas genéticas

Para mejorar la genética se pueden tener opciones como selección familiar, selección masal, selección asistida por marcadores moleculares o edición genética.

Explicó que lo requerimientos básicos para el mejoramiento genético se necesita una amplia diversidad y variabilidad genética, potencia de mejora de los méritos genéticos, integración de núcleos genéticos en diversas empresas, fundación de pies de cría con la mayor variabilidad genética posible, entre otros.

Las compañías que han hecho mejoramiento genético han hecho líneas de élite hibridas con genética centro americana, mexicana y norteamericana.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


