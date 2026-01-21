Mejoramiento genético beneficia en sanidad acuícola

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La genética y la sanidad acuícola van estrechamente ligados y no sólo han ayudado a enfrentar patógenos en el camarón, sino a elevar su eficiencia, afirmó el investigador Francisco Javier Magallón Barajas durante su intervención en la tercera edición de la Expo Acuacultura “ACUACAM”.

En el marco de su ponencia, explicó que su presentación fue el producto de la colaboración histórica en el periodo de 1973 a 2025 entre autoridades sanitarias, productores y la academia, quienes trabajaron en la producción de camarón frente a patógenos como el que ingresó a la región en 1987 provenientes del Indo Pacífico.

El investigador señaló que, al momento de hacer un mejoramiento genético, es necesario pensar de manera paralela en aumentar la taza de crecimiento y la supervivencia del camarón frente a los patógenos que se pueden presentar en la región.

“Si nosotros queremos hacer mejoramiento genético, tenemos que pensar paralelamente en cómo aumentar la taza de crecimiento y aumentar la supervivencia frente a los diferentes agentes patógenos”.

Para ello dijo que se tiene la opción de que las mejoras genéticas se realicen por las empresas locales, lo cual brinda ventajas porque está adaptado a las características propias de la región.

Opciones y requisitos para el mejoramiento genético

También se pueden adquirir líneas genéticas

Para mejorar la genética se pueden tener opciones como selección familiar, selección masal, selección asistida por marcadores moleculares o edición genética.

Explicó que lo requerimientos básicos para el mejoramiento genético se necesita una amplia diversidad y variabilidad genética, potencia de mejora de los méritos genéticos, integración de núcleos genéticos en diversas empresas, fundación de pies de cría con la mayor variabilidad genética posible, entre otros.

Las compañías que han hecho mejoramiento genético han hecho líneas de élite hibridas con genética centro americana, mexicana y norteamericana.