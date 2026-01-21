  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Curso de elaboración de velas en Cócorit impulsa el emprendimiento; cuenta con certificación de Icatson

El Centro de Desarrollo Comunitario La Salle destaca como una opción creativa y certificada para aprender un oficio con potencial de ingreso

Ene. 21, 2026
Gran aceptación ha tenido el curso de Elaboración de Velas en el Centro Comunitario La Salle en Cócorit.
Gran aceptación ha tenido el curso de Elaboración de Velas en el Centro Comunitario La Salle en Cócorit.

El Centro de Desarrollo Comunitario La Salle, ubicado en Cócorit, municipio de Cajeme,  inició recientemente una nueva edición del curso de elaboración de velas, una capacitación que se ha consolidado como una de las más atractivas dentro de su oferta formativa.

DETALLES DEL CURSO DE ELABORACIÓN DE VELAS

El curso, impartido por la maestra Andrea Sterling, arrancó en el periodo enero–marzo, mismo que ya alcanzó su cupo máximo, reflejando el interés de la comunidad por aprender este oficio artesanal.

imagen-cuerpo

Maestra Andrea Sterling, encargada del curso de Elaboración de Velas.

La capacitación se desarrolla en grupos pequeños de hasta 10 personas, lo que permite un acompañamiento cercano y un enfoque totalmente práctico. A lo largo del curso, las participantes aprenden diversas técnicas para la elaboración de velas, desde velas en frasco y de molde, hasta bouquets de flores, bombones de cera aromáticos, velas en cuencos de madera, cera tipo chantillí, centros de mesa, velas de aromaterapia y velas de cera de abeja, entre otras creaciones de alta demanda en el mercado.

imagen-cuerpo

Uno de los principales valores de este curso es que, al concluirlo, las alumnas obtienen una constancia oficial avalada por Icatson, institución del Gobierno de Sonora que certifica formalmente las competencias laborales. Esta certificación brinda respaldo para emprender, incorporarse al ámbito laboral o acreditar habilidades de manera oficial.

El curso de elaboración de velas forma parte de una amplia oferta educativa de más de 25 cursos que se imparten en el Centro de Desarrollo Comunitario La Salle, con opciones que van desde nivel básico hasta avanzado. Entre ellos destacan capacitaciones en bordado tradicional, costura, lengua yaqui, alta costura, arreglos florales, mosaiquismo, panadería, repostería, corte de cabello, barbería, tapicería y carpintería, entre otros.

imagen-cuerpo

REQUISITOS E INSCRIPCIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO

El costo de los cursos es de 500 pesos (pago único) y se requiere cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de 15 años, presentar CURP, comprobante de domicilio, 2 fotos tamaño infantil, formato llenado y pago realizado.

De acuerdo con el centro, las inscripciones para la siguiente edición de cursos correspondiente al trimestre abril junio, estarán disponibles a principios de febrero, por lo que se invita a las personas interesadas a mantenerse atentas y solicitar información con anticipación.

imagen-cuerpo

"Por el momento, las inscripciones del trimestre enero–marzo están cerradas. Iniciamos inscripciones para el trimestre abril–junio el 9 de febrero", informaron.

Para conocer más sobre este y otros cursos, las y los interesados pueden acudir directamente al Centro de Desarrollo Comunitario La Salle en Cócorit o comunicarse al (644) 418 4248, o bien, a través de sus redes sociales.

Aprender un nuevo oficio o transformar una habilidad en una oportunidad de ingreso es posible a través de una formación certificada y accesible.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Espera Gobierno Estatal consensos en tribu yaqui
Ciudad Obregón

Espera Gobierno Estatal consensos en tribu yaqui

Enero 20, 2026

Conmina, a través de Cedis, a la resolución pacífica de las diferencias: Martín Vélez

Incumplieron empresas de seguridad privada
Ciudad Obregón

Incumplieron empresas de seguridad privada

Enero 20, 2026

Ninguna pagó de acuerdo a la ley los días 25 de diciembre y 1 de enero; compañías despidieron a quienes se negaron a laborar

Detenida, importación definitiva de autos "chocolate"
Ciudad Obregón

Detenida, importación definitiva de autos "chocolate"

Enero 20, 2026

Es muy costoso para poseedores de vehículos de procedencia extranjera llevarlos a la frontera; esperan bajen costos y se acerquen los servicios