Incumplieron empresas de seguridad privada

Ninguna pagó de acuerdo a la ley los días 25 de diciembre y 1 de enero; compañías despidieron a quienes se negaron a laborar

Ene. 20, 2026
En el estado de Sonora, prácticamente ninguna empresa de seguridad privada pagó de acuerdo con la ley a sus trabajadores por haber laborado los días 25 de diciembre y 1 de enero, violando flagrantemente la normatividad vigente en el país, pero a quienes se negaron a acudir a sus centros de trabajo en esas fechas se les despidió y hasta ahora 40 ya han demandado el despido injustificado, reveló Claudio Huidobro Cárdenas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM mencionó que la Ley Federal del Trabajo es muy clara en cuanto a que los días festivos se deben pagar triples, y no hay ninguna obligación de asistir a trabajar en esas fechas, a menos que se dé la remuneración mencionada.

Expresó, asimismo, que la organización gremial ha vendo respaldando a quienes se han acercado a solicitar el apoyo en contra de dichas compañías violadoras del derecho laboral; sin embargo, la mayoría de ellos no se atreven a denunciar en lo particular, pues generalmente esperan que alguien más lo haga por ellos, por lo que hay muy pocos precedentes en los Centros de Conciliación Laboral, "a donde deben acudir y saturar estos con demandas laborales" para que se les ponga la debida atención de parte de las autoridades.

Recordó que en las 400 compañías de seguridad privada existen alrededor de 28 mil guardias, de los cuales solamente están sindicalizados 3 mil 800, quienes han venido mejorando sus condiciones, como es el respeto a los turnos de ocho o 12 horas de trabajo, pero con 24 de descanso; el sueldo más bajo es de 13 mil pesos mensuales contra 9 mil en promedio en el resto de empresas; en el IMSS se les registra con el salario real; el pago es a tiempo y si alguno es despedido, se les liquida de acuerdo a la ley.

Para finalizar, dijo esperar que este año, los funcionarios de dependencias como la Secretaría del Trabajo y Secretaría de Seguridad Pública entre otras, den cumplimiento a lo ofrecido por el gobernador del estado y por fin se dé un trato humano y justo a los guardias de seguridad, para dignificar esta labor y cuenten con todo lo relativo a la capacitación y previsión social, que hasta ahora sólo tienen de manera parcial y algunos adolecen completamente de ello.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

