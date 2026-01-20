Ayuntamiento firma convenio con INSUS para regularizar terrenos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Certeza jurídica dará el Ayuntamiento de Cajeme a miles de familias que no cuentan con escrituraciones de sus viviendas por habitar en terrenos del municipio que no se encuentran regularizados; para ello, el gobierno municipal firmó un convenio con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) ayer.

La Secretaria General del Ayuntamiento, Lucy Haydee Navarro, explicó que con este convenio se agilizará el proceso para que la regularización sea una realidad lo antes posible. De manera prioritaria se atenderá la zona reconocida como El Chorizo, que se encuentra a orillas de las vías del Ferrocarril.

"Hay una disposición por parte de Insus para apoyar al municipio en todo lo que tenga que ver con regularización de las áreas que hasta el momento no están regularizadas, a través de la firma de este convenio se facilita la tramitología y se agilizarán los procesos", comentó.

Al respecto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, destacó la importancia de que se trabaje en garantizar certeza jurídica a los habitantes de las zonas donde no la hay.

"Es un convenio con Insus, es muy importante porque a través de esta colaboración se hacen los trámites correspondientes para darle certeza a miles de familias en Cajeme que no tienen regularizado el terreno donde tienen sus viviendas, y que han esperado durante muchos años esta oportunidad. Con este convenio se dan las facilidades para que puedan tener la certeza jurídica de sus viviendas", dijo.

El gobierno tiene como meta entregar más de 3 mil escrituras de vivienda durante este trienio