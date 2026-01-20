  • 24° C
Técnica 2 fortalecerá lucha contra vapeadores

Se reforzarán los esfuerzos que ya se hacían en la secundaria tras la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación

Ene. 20, 2026
La semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación la prohibición de la comercialización de los vapeadores, aunque las escuelas ya se encontraban trabajando en ello

En busca de crear conciencia sobre los daños físicos y las implicaciones legales de usar cigarros electrónicos, personal de la secundaria Técnica Número 2 arrancó esta semana una campaña de concientización con los alumnos tras la publicación de la prohibición del uso y venta de vapeadores en el Diario Oficial de la Federación.

Víctor Mendoza Acuña, director del plantel, reveló que la campaña es permanente y va enfocada a que los alumnos conozcan las implicaciones legales que tiene llevar un cigarro electrónico, lo cual se puede traducir a que se involucre a las autoridades en caso de encontrarlos con uno en el plantel.

“El lunes empezamos con esta campaña de concientización, queremos que los alumnos sepan qué procede ahora que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es algo que agregamos a lo que ya se hacía, porque normalmente era hablar a los padres de familia, pero a partir de esto, tenemos que marcar al 911 para que venga Protección Infantil y determine dónde se está descuidando al menor”, detalló.

Impacto y alcance de la campaña en la comunidad escolar

También se busca que los alumnos lleven esta información a sus casas e informen también a los padres de familia sobre la prohibición de estos dispositivos, ya que muchos pudieran no estar enterados.

“Puede haber casos en los que los padres de familia los consuman y no estén enterados de la prohibición, entonces queremos que la información se lleve también a las casas, estamos trabajando por fomentar el no uso de los vapeadores entre la comunidad”.

El uso de los dispositivos ha ido a la baja y ya se tiene una campaña permanente, en la que además de información se prohibió la entrega de alimentos por la cerca del plantel, además que se ha trabajado con los orientadores de la escuela, pláticas por parte de autoridades, entre otros.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


