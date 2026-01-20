Madres de familia toman escuela en Obregón; exigen solución a problema de luz y agua

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Madres de familia tomaron el Jardín de Niños Micaela Munguía Rivas para exigir que se resuelva el problema que tiene a 169 niños, directivos y docentes sin agua potable ni luz en el plantel desde agosto del año pasado.

Carolina Quintana, madre de familia, dijo que el 22 de agosto se hicieron los reportes ante la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); sin embargo, no se había tenido solución hasta este martes, en que acudió personal a revisar las lámparas, que presuntamente son las que ocasionan el problema de la energía eléctrica.

Estas fallas han puesto en riesgo a los niños y docentes desde el inicio del ciclo escolar debido a que ya se tuvo un caso en el que una extensión explotó a una docente y otro en el que una niña se golpeó la cabeza por la poca visibilidad que se tiene en las aulas.

"Somos un plantel de 169 alumnos, los cuales están en peligro, para mí lo más mortificante y lo más preocupante es el estado de la luz, porque han explotado extensiones, no tienen luz los niños en los salones, y no queremos que pase una tragedia, tal parece que están esperando que pase una tragedia para venir a solucionarlo, que algún niño salga accidentado".

La madre de familia dijo que son niños de cuatro y cinco años, quienes no pueden estar sin agua ni luz, con los baños fuera de servicio y acudiendo solamente dos horas a la escuela.

ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANTE LA CONTINGENCIA

Por su parte, Reyna Moreno, también madre de familia del plantel, dijo que lo más preocupante para ellos es el tema de la energía eléctrica, sobre todo después de la tragedia que vivió Hermosillo con la tienda Waldo's el año pasado, por lo que el grupo de madres de familia continuará con el plantel tomado hasta que se dé una respuesta definitiva.

"A nosotros nos preocupan los dos casos, el agua y la luz, pero nos preocupa más la luz porque tenemos miedo por nuestros hijos, queremos que ya solucionen esto, ayer vinieron a revisarnos la electricidad, nos hicieron un dictamen y ya nos están arreglando, pero queremos que ya quede, no queremos que vengan, revisen y se vayan, queremos que ya quede, mientras tanto, mientras no nos den una hoja con los compromisos, vamos a seguir aquí y no vamos a abrir el plantel", externó.

El personal enviado por la SEC se encontraba trabajando en el plantel durante la mañana de este martes y se espera dar un informe de la solución del problema a las manifestantes.