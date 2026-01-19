  • 24° C
Funcionarios despiden a Serge Enríquez en funeraria de Ciudad Obregón

Además de presidente municipal de Bácum fue un productor agrícola muy reconocido en la región

Ene. 19, 2026
Este martes será llevado al Campo 60 a su domicilio.
El fallecimiento del presidente municipal de BácumSerge Enríquez Tolano dado a conocer este lunes generó consternación tanto en la comunidad como en autoridades de la región.

La tarde de este lunes, funcionarios del Ayuntamiento de Bácum, así como representantes del municipio de Cajeme y del Gobierno del Estado de Sonora, acudieron a una funeraria local en Ciudad Obregón para expresar sus condolencias y acompañar a la familia del edil en este difícil momento.

Las muestras de respeto no se hicieron esperar, destacando numerosos arreglos florales y coronas enviadas por autoridades, compañeros de trabajo, líderes del sector agropecuario y ciudadanos. Durante las exequias también estuvieron presentes compañeros motociclistas, comunidad con la que el alcalde mantenía cercanía.

MUCHOS AMIGOS ACUDEN A DESPEDIRLO

Entre los asistentes a la funeraria ubicada en las calles Hidalgo y Colima, se encontraron figuras públicas como el secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo; el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano; el alcalde de Etchojoa, Arturo Robles; el de Quiriego, Freddy Flores; así como el secretario del Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega.

También están presentes legisladores federales y locales, además de servidores públicos y representantes de diversas dependencias.

El alcalde Javier Lamarque recordó a Enríquez Tolano como "un gran amigo y servidor público", señalando que días antes habían conversado sobre proyectos para el municipio. Confesó haberse enterado de sus complicaciones de salud la noche del domingo y calificó el fallecimiento como "sorpresivo y doloroso".

SERÁ LLEVADO A SU CASA ESTE MARTES

Se informó que este martes, a las 08:00 horas, el cuerpo del alcalde será trasladado a su domicilio en el Campo 60 y posteriormente al Palacio Municipal de Bácum, donde se le rendirá un homenaje póstumo antes de ser llevado al panteón local para su descanso final.

Serge Enríquez Tolano dejó a su esposa y tres hijos, además de un amplio reconocimiento social por su labor al frente del municipio. Su fallecimiento mantiene a Bácum enlutado y con un sentimiento generalizado de tristeza y respeto.

