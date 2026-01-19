  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

"Pega" la cuesta de enero a ambulantes

No tienen créditos de gobierno para surtir sus negocios, y solo pueden acceder a préstamos usureros que no les permiten crecer: Pomposo

Ene. 19, 2026
La cuesta de enero está "pegando" muy fuerte a los comerciantes que laboran en las banquetas del centro de Ciudad Obregón, ante la falta de créditos gubernamentales para surtir sus negocios, lo que los pone en una posición muy desfavorable económicamente, ante las bajas ventas de la temporada navideña, manifestó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeño de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme comentó que en varias ocasiones se les ha ofrecido que habrá créditos para micro, pequeños y medianos empresarios, pero el único apoyo que se les ha brindado hasta ahora, fue una capacitación para ofrecer sus productos en línea, "pero si no tenemos mercancía atractiva que vender, por falta de recursos, no tenemos forma de levantarnos".

Pomposo Sebastián dijo que, ante esta situación, muchos de sus agremiados han tenido que caer en la obtención de créditos en financieras, las cuales cobran intereses altos, que son difíciles de sufragar, sobre todo con las ventas tan raquíticas que se registraron durante la temporada navideña.

Y otra opción en la que varios han caído, y que es la que más afecta su economía, es la de los prestamistas usureros "del día", como les llaman a unas personas que llevan a cabo su actividad en el centro de la ciudad, quienes dan créditos rápidos, pero que les cobran diariamente, a razón de seis pesos por cada mil prestados.

Para concluir mencionó que si ya de por sí, tenían varios años difíciles, desde la llegada de las grandes tiendas chinas al municipio de Cajeme les ha ido peor, pue estos comercios les quitaron a ellos gran parte de su mercado.

Francisco Angulo
Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

