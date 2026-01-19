  • 24° C
Club de Leones invita a jornada auditiva

Se realizarán exámenes de manera gratuita a quienes asistan

Una jornada de exámenes auditivos gratuitos llevará a cabo el Club de Leones de Ciudad Obregón el próximo 1 y 2 de febrero, por lo que se hace una invitación a las personas interesadas, para que se comuniquen al teléfono 6441969261, pues se cuenta con un cupo limitado.

El evento tendrá lugar en la oficina de la asociación que se ubica en las calles Paris y Océano índico, mientras que el horario lo indicará el personal una vez que el beneficiario se registre en la lista de espera, con el objetivo de que no haya una larga espera.

Durante la consulta se realizará una audiometría para dictaminar la situación auditiva de paciente, la cual será totalmente sin costo.

Por otro lado, se ofrecerán aparatos auditivos 100 por ciento digitales y de marcas prestigiosas a costo más accesible que en el mercado, en caso de que el paciente así lo requiera en base al diagnóstico.

Dichos aparatos auditivos pueden costar desde los 13 mil a los 21 mil pesos consiguiéndose de manera particular, y tendrán un costo de adquisición de entre 4 y 6 mil pesos durante la jornada en mención, adelantó la agrupación.

Cualquier persona que se encuentre interesada en recibir mayor información puede comunicarse al teléfono mencionado, o bien puede comunicarse a la página de Facebook Club de Leones de Ciudad Obregón, A.C.

Se estima que habrá un cupo limitado de 60 personas por día.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

