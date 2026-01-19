Cayó 2.56% en 2025 la compra de autos nuevos en Sonora

  • 24° C
La entidad finalizó el año anterior en la posición 18 del ranking nacional del sector: AMDA Sonora

Ene. 19, 2026
Durante 2025, el mercado automotor del estado de Sonora comercializó 28 mil 064 vehículos nuevos, cifra inferior en 736 unidades respecto a las 28 mil 800 adquiridas en 2024, lo que representa un decrecimiento de 2.56 por ciento, informó Roberto Gómez del Campo Laborín, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Sonora, A.C.

Con ello, la entidad finalizó el año en la posición 18 del ranking nacional del ramo automotriz, de acuerdo con los datos estadísticos de la consultora Urban Science elaborados para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), mencionó el empresario del ramo.

Dichas compras equivalen al 1.9 por ciento del volumen total de un millón 488 mil 92 automóviles de último modelo movilizados durante 2025 en todo el país, dijo.

Por lo que respecta al último mes del año que concluyó, el mercado automotriz del estado de Sonora registró 3 mil 1 adquisiciones de vehículos cero kilómetros, lo que representa un aumento de 77 unidades en comparación con las 2 mil 924 unidades que fueron comercializadas en diciembre de 2024.

Durante el año 2025, las marcas de mayor preferencia en el mercado automotriz de la entidad fueron Nissan, General Motors, Toyota, Stellantis, Kia, Hyundai, Volkswagen, Mazda, Ford, Honda y Mitsubishi, expuso para finalizar.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

