Ayudará, consejería nacional, a visibilizar Cajeme

El nuevo consejero nacional César Aguiar hizo saber que darán seguimiento al programa de la directiva de la Confederación, reelecta

Ene. 19, 2026
Ayudará, consejería nacional, a visibilizar Cajeme

El que la Canaco Ciudad Obregón cuente con un consejero en la Concanaco a nivel nacional ayudará a visibilizar la localidad, a la vez que coadyuvará en la atracción de mejoras en capacitación, entre otros rubros de interés para los afiliados con miras al crecimiento del sector, consideró César Aguiar Arnold.

El vicepresidente de la Canaco Ciudad Obregón y nuevo consejero nacional hizo saber que esto será de gran importancia para la localidad, pues al haber un vínculo del sur de la entidad en las mesas de trabajo, se podrán subir al debate nacional situaciones y problemáticas que padezca el comercio establecido del municipio de Cajeme y la región.

El también empresario mencionó que se suman a la presidencia de Octavio de la Torre De Stéffano, quien fue reelecto en el cargo de presidente de la Concanaco, por dos años más, por lo que pidió a los socios de la Canaco a presentarle sus propuestas, para llevarlas al seno del organismo, cuyo Consejo sesionará cada mes.

La actividad que realizan los socios de la Concanaco, dijo, representa el 80 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, a la vez que sus integrantes, a través de sus negocios, constituyen el 74 por ciento del empleo formal del país.

Las 258 Cámaras empresariales que integran a Concanaco representan a 5.2 millones de comerciantes en mil 857 municipios en todo el territorio nacional, y de ahí la importancia que tiene el sector en la economía del país, reveló Aguiar Arnold.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

