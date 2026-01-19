Llega Somos MX a 222 asambleas distritales

  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Ya tiene afiliados en las 31 entidades del país; el domingo harán afiliatones en Cajeme: promotores

Ene. 19, 2026
Con las asambleas celebradas este fin de semana en el distrito 3 de Lerdo, Durango; distrito 5 de Xochimilco en la Ciudad de México y el 13 de Pénjamo, Guanajuato, la organización Somos MX llegó a 222 concentraciones exitosas, con lo cual se ha instalado ya en los 31 estados de la República y en la capital del país, indicaron sus promotores a nivel nacional.

De esta manera, dijeron, Somos México superó el mínimo de las 200 asambleas efectivas exigidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) como uno de los dos requisitos para otorgar el registro como Partido Político Nacional, rumbo a los comicios del 2027.

Mencionaron que, por lo que corresponde a las afiliaciones, de acuerdo con el último reporte, el movimiento ha logrado más 172 mil de las 256 mil requeridas para su constitución, y además de las concentraciones llevadas a cabo, también durante la semana anterior, así como el sábado y domingo, desplegó una intensa campaña nacional de afiliación en puntos fijos y permanentes en las principales ciudades y municipios del país y en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Del conjunto de asambleas logradas desde que el pasado 22 de febrero del 2025 inició la ruta para constituirse como nueva fuerza política ciudadana, se tenía pendiente la instalación en el estado de Durango, y con la asamblea efectuada hoy en el distrito 3 correspondiente a Lerdo, Somos México está ya en las cinco circunscripciones en que se divide electoralmente el país y en los 31 estados de la República, más la Ciudad de México, expresaron.

Por otra parte, mencionaron que se han establecido puntos permanentes de afiliación en Ensenada, Baja California; La Paz, Baja California Sur;  San Francisco de Campeche, Campeche; en las Alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tláhuac; en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Monclova, Coahuila; Ecatepec, Naucalpan, Estado de México; Guanajuato, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y León, Guanajuato: en Iguala, Guerrero; en Guadalajara y Zapopan, Jalisco;  Morelia, Michoacán; San Nicolás de los Garza, Monterrey, San Pedro Garza García y Apodaca, Nuevo León; en Oaxaca, Oaxaca; Hermosillo, Sonora; Veracruz, Veracruz;  y en Mérida, Yucatán.

Promotores en el estado de Sonora informaron que el domingo 25 tendrán lugar Afiliatones en el Parque de los Pioneros en Ciudad Obregón, cabecera del distrito 06 electoral correspondiente al municipio de Cajeme.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

