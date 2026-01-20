Construyen nuevo chapoteadero en Deportivo Álvaro Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano puso en marcha una obra para construir un nuevo chapoteadero al interior del Deportivo Álvaro Obregón, para lo cual se realizará una inversión de un millón 734 mil pesos; el munícipio dio a conocer que se verán beneficiados habitantes de distintas colonias como la Morelos, Cuauhtémoc y Yucujimari.

El proyecto incluye rehabilitación de bancas, jardín, velaria, cuarto de máquinas, así como instalaciones hidráulicas y sanitarias del área donde estaba el antiguo chapoteadero.

El presidente municipal explicó que se optó por construir otro chapoteadero que sustituya al anterior, pues nunca contó con las condiciones para operar eficientemente.

"Este chapoteadero ya no sirve, incluso nunca sirvió, para acabar pronto, porque no tenía un sistema de filtrado, simplemente tenía una conexión con una tubería de la alberca deportiva. Entonces, se va a derrumbar, se va a quitar y se va a construir un nuevo chapoteadero que sí tendrá su sistema de filtración, cuarto de máquinas y bombas. Va a garantizar la salud de los niños y las niñas", dijo.

Por su parte, el titular del Instituto del Deporte Municipal, Rodrigo Minjarez, destacó que siguen los trabajos para impulsar el rescate de espacios deportivos en Cajeme.

"En el municipio de Cajeme se está haciendo realidad el apoyo al deporte, por lo que estamos agradecidos con nuestro presidente municipal, principalmente quienes somos atletas", comentó.

Cabe señalar que la alberca olímpica del Deportivo Álvaro Obregón fue inaugurada el año pasado, tras ser rehabilitada.

Se verán beneficiados cerca de 25 mil habitantes de distintas colonias de Cajeme