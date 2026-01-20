Detenida, importación definitiva de autos "chocolate"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego de que el gobierno federal concluyera anticipadamente el decreto de regularización de autos "chocolate" previamente internados de manera ilegal a México, la importación definitiva de estas unidades se encuentra detenida, dados los altos costos que representa para sus poseedores el traslado a la frontera norte y las altas tarifas que cobran las agencias aduanales, manifestó Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de Sippafa, AC dijo que si de por sí, miles de sonorenses por diferentes motivos no pudieron realizar el trámite antes del 31 de diciembre de 2025, hoy se les dificulta aún más, porque la importación debe hacerse en las fronteras.

Hizo saber Lugo Ayala que se ha comentado la posibilidad de que, en febrero, las agencias aduanales pudieran acercar sus servicios a las distintas regiones, para ayudar a que más ciudadanos acudan a hacer el trámite de importación definitiva, acorde a los lineamientos del tratado de libre comercio signado con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, de nueva cuenta quedarían fuera del proceso aquellos automotores cuya serie comienza con letra, por haber sido ensamblados fuera de los países firmantes de dicho acuerdo comercial.

El costo de la importación de estas unidades a través de agencias aduanales se ubica actualmente entre los 20 mil y 30 mil pesos, y se tendría que hacer mediante un pedimento oficial, comentó.

Advirtió que la organización que él representa, como instancia a favor de la defensa del patrimonio familiar, continuará afiliando los autos "chocolate" que sigan entrando por una frontera que continúa siendo permeable debido a la corrupción que sigue persistiendo en las aduanas.