Desaprovechan promoción de invierno de ASI

Los ciudadanos del sur de Sonora están desaprovechando la promoción de invierno que el programa Ahorro Sistemático Integral (ASI) ha instrumentado durante los meses de noviembre a enero, para adquisición de equipos de aire acondicionado que se comenzarían a pagar hasta el mes de marzo, ello de acuerdo con la información dada a conocer por la coordinación del programa en la zona Obregón.
Edgardo Mauricio Galaviz Martínez, coordinador en la zona, que comprende los municipios de Cajeme y Navojoa además de otros intermedios, hizo saber que tan sólo en la oficina de Ciudad Obregón, en diciembre de 2025 no se colocó ningún equipo de aire acondicionado; pero en lo que se refiere a refrigeradores, se vendieron 14; asimismo se comercializaron 21 lavadoras y ningún sistema de aislamiento térmico.
En el mismo sector, en diciembre de 2024 se vendió sólo un equipo de aire acondicionado; pero se colocaron 16 refrigeradores, 23 lavadoras y cuatro sistemas de aislamiento térmico.
Por lo que toca a la oficina de Navojoa, en diciembre de 2025 se colocó un equipo de aire acondicionado, 12 refrigeradores, cinco lavadoras y no se vendió ningún sistema de aislamiento térmico, indicó el funcionario.
La oficina ubicada en el mismo municipio, en diciembre de 2024 informó que igualmente, no hubo comercialización de aires acondicionados; sin embargo, sí se vendieron allá 10 refrigeradores, seis lavadoras y tampoco se colocaron sistemas para aislamiento térmico.