Espera gobierno estatal consensos en tribu yaqui

El gobierno del estado de Sonora se mantiene a la expectativa en el tema de la falta de consenso en el pueblo yaqui de Loma de Guamúchil, en lo que respecta a los dos grupos en pugna, por lo que se les ha conminado al diálogo constructivo para la solución pacífica de sus diferencias, expresó Martín Vélez de la Rocha.

El coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis) en la entidad manifestó que ellos se mantienen respetuosos de las decisiones que cada año los integrantes de la etnia toman de manera autónoma para la renovación de sus autoridades tradicionales, en las que inciden de forma importante las estructuras religiosas.

Y a partir de ello, como gobierno estatal sólo esperan que la tribu les presente a sus autoridades electas, dado que no pueden tener ninguna injerencia en dicha decisión.

Incluso, en el caso particular de los pueblos originarios, el artículo II de la Constitución federal permite que ellos se rijan por sus sistemas normativos propios, expuso.

Indicó que en el pueblo de Loma de Guamúchil existe actualmente un proceso interno en marcha, para el cual no se ha pedido en ningún momento la mediación del gobierno estatal, por lo que seguirán como hasta ahora, sólo a la expectativa.

Por otra parte, dijo que ambas partes les han solicitado apoyo con presencia de elementos de la Policía Estatal, para resguardar el orden y es en lo que hasta ahora están coadyuvando.

Asimismo, comentó que el pasado fin de semana se llevó a cabo en Vícam una reunión convocada por los diferentes pueblos, con presencia de la mayoría de estos, a la que no asistió Loma de Guamúchil, que continúa con su proceso interno.

RECURSOS A LA ESPERA

Mencionó el titular de Cedis que, a partir de 2025, el gobierno federal a través del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) designó la entrega de recursos a las comunidades indígenas, sólo que en Sonora –como en otros estados-- aún no se han entregado porque se requiere hacer unas modificaciones a la Constitución local y a las leyes secundarias, pero se prevé que este año se realicen.