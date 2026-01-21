Fortalecen producción de camarón en Sonora: arranca expo acuícula

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En busca de acercar a la academia, productores, autoridades e iniciativa privada en el campo de la acuacultura en un solo espacio para que Sonora se mantenga como uno de los principales productores de camarón a nivel nacional, arrancó en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) la tercera Expo Acuacultura ACUACAM.

Durante su intervención, el rector del Itson, Jesús Héctor Hernández López, dijo que esta actividad permite generar alimentos, productos farmacéuticos, fomenta la conservación de las especies y crea empleos a nivel mundial, por lo que este tipo de encuentros en los que participan los diferentes actores son de gran importancia en estos tiempos en los que enfrentan retos importantes y se requiere de la coordinación entre los sectores.

“Hay grandes desafíos y retos, pero no superiores a la capacidad de organización de una sociedad, en el que gobierno, empresas, el sector educativo y sociedad civil se conjuntan para enfrentar estos importantes retos”.

Añadió que la acuacultura ha sido una parte importante del Itson a lo largo de su historia, por ello es que aparece un camarón en su escudo de 1957 como parte de las contribuciones de la universidad hacia esta actividad primaria.

Por su parte, José Cuauhtémoc Ibarra Gámez, profesor investigador de la universidad y uno de los organizadores del evento, dijo que este congreso tiene el objetivo principal de acercar a la academia, empresarios y productores para fortalecer la actividad a nivel regional y que Sonora se mantenga como uno de los principales productores de camarón a nivel nacional.

Reconocimiento al Dr. Fernando Jiménez por su trayectoria

“El panorama actual es que Sonora es uno de los principales productores de camarón de México, afortunadamente este año tuvimos una producción muy buena, hubo un impacto de las enfermedades menor y esperamos que el siguiente año sea mejor”.

En el marco de la inauguración se entregó un reconocimiento a la trayectoria del Dr. Fernando Jiménez, investigador y distinguido biólogo mexicano con más de cinco décadas aportando la academia nacional, quien ha colaborado en la formación de profesionistas, además de haber representado a México en foros internacionales, autor de trabajos, ha recibido numerosos reconocimientos y es actualmente profesor investigador titular en la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien destacó la importancia personal que representa recibir este galardón.

El congreso agrupó conferencias nacionales e internacionales, así como asistentes de diferentes entidades de la república, entre los que se encuentran de Sonora, Sinaloa, Baja California, Chiapas, por nombrar algunos.