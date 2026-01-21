Itson va contra consumo de vapeadores: se mantiene como libre de humo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) fortalecerá su lucha contra el consumo de los vapeadores luego que se publicara la prohibición de la fabricación y distribución de esos artefactos en el Diario Oficial de la Federación, afirmó el rector de la universidad, Jesús Héctor Hernández López.

Acciones del Itson contra el consumo de vapeadores

El académico recordó que la universidad se mantiene libre de humo desde el 2014 y está prohibido el consumo de cualquier artefacto o cigarro desde entonces, por lo que esta medida ayudará a fortalecer las acciones para evitar que los estudiantes los consuman en el plantel.

“En el Itson está prohibido el consumo, el uso, de cigarrillos, de vapeadores y ahora estoy viene a fortalecer la medida cuando se habla de que es delito producir, comercializar y distribuir este tipo de artefactos”.

El académico dijo que la universidad mantiene una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública municipal para actuar en caso de que se encuentre a un estudiante con el dispositivo, el cual se les retira y se entrega con su respectiva acta a las autoridades, además que el alumno puede tener sanciones institucionales.

Programas de prevención y apoyo estudiantil

El Itson no sólo apuesta a la prevención del consumo de vapeadores, sino que de forma general considera el consumo de sustancias como un factor de riesgo para que los estudiantes dejen sus estudios, por lo que se les brindan tutorías a los alumnos de todas las carreras en las que se les da información al respecto.

“Tenemos dos cursos que llevan todos los estudiantes, le llamamos nosotros tutoría, que es un proceso de inducción, pero también para que conozcan todos los factores de riesgo que tienen los estudiantes para dejar sus estudios”.

Con esto, la universidad busca fomentar la prevención para continuar avanzando con rumbo a consolidarse como una universidad saludable, por lo que siguen formando alianzas con organizaciones e instituciones públicas.

Hasta el momento no se han detectado alumnos que lleguen tarde o falten a sus responsabilidades académicas por problemas de adicciones, pero se está al pendiente de ello para atenderlos de forma oportuna.