  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Gerardo busca apoyo para su cirugía

Lucha contra la obesidad y necesita adquirir materiales médicos

Ene. 21, 2026
Gerardo busca apoyo para su cirugía

En la lucha contra la obesidad continúa Gerardo Ruiz Sánchez, quien desde hace meses inició un proceso para reducir su peso corporal e iniciar una nueva fase en su vida; debido en parte a que aún requiere adquirir material médico, no ha podido tener lugar la cirugía que le realizaría el médico Ángel Guillén de manera gratuita, por lo que llevará a cabo una rifa de 100 hot dogs y pide el apoyo de la ciudadanía.

Por medio de sus redes sociales dio a conocer que el costo del boleto es de 100 pesos y la rifa se hará por medio de la Lotería Nacional.

Las personas que tengan interés en apoyar la causa pueden comunicarse al número telefónico 644 275 4016.

Gerardo sigue cumpliendo con los requisitos médicos necesarios para poder someterse a una cirugía bariátrica, pero el procedimiento ha tenido que posponerse, ya que, entre otros factores, aún debe cubrir parte del material médico requerido para la intervención.

"No hay día para ir con el cardiólogo, pero antes que pase eso voy a darle con todo con los boletos así que les pido de todo corazón si me pueden ayudar con un número de la rifa se los agradecería mucho y mi Dios los bendiga siempre", expresó por medio de sus redes sociales.

Gerardo inició este proceso con un peso superior a los 260 kilogramos y ha contado con el respaldo del empresario local David Soria, quien ha apoyado para que pueda recuperar su salud y retomar sus actividades cotidianas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Contribuyen al control de la población animal
Ciudad Obregón

Contribuyen al control de la población animal

Enero 21, 2026

La Fundación CES realiza campañas de esterilización; pide a dueños de mascotas ser conscientes de los beneficios

Se fortalece consumo nacional de camarón de Sonora
Ciudad Obregón

Se fortalece consumo nacional de camarón de Sonora

Enero 21, 2026

El mercado mexicano es el principal consumidor del crustáceo sonorense, lo que muestra que la economía del país ha ido en aumento

Itson va contra consumo de vapeadores: se mantiene como libre de humo
Ciudad Obregón

Itson va contra consumo de vapeadores: se mantiene como libre de humo

Enero 21, 2026

La universidad busca fortalecer su estatus de espacio libre de tabaco tras la publicación que prohíbe la distribución de los vapeadores