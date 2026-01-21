Gerardo busca apoyo para su cirugía

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
En la lucha contra la obesidad continúa Gerardo Ruiz Sánchez, quien desde hace meses inició un proceso para reducir su peso corporal e iniciar una nueva fase en su vida; debido en parte a que aún requiere adquirir material médico, no ha podido tener lugar la cirugía que le realizaría el médico Ángel Guillén de manera gratuita, por lo que llevará a cabo una rifa de 100 hot dogs y pide el apoyo de la ciudadanía.
Por medio de sus redes sociales dio a conocer que el costo del boleto es de 100 pesos y la rifa se hará por medio de la Lotería Nacional.
Las personas que tengan interés en apoyar la causa pueden comunicarse al número telefónico 644 275 4016.
Gerardo sigue cumpliendo con los requisitos médicos necesarios para poder someterse a una cirugía bariátrica, pero el procedimiento ha tenido que posponerse, ya que, entre otros factores, aún debe cubrir parte del material médico requerido para la intervención.
"No hay día para ir con el cardiólogo, pero antes que pase eso voy a darle con todo con los boletos así que les pido de todo corazón si me pueden ayudar con un número de la rifa se los agradecería mucho y mi Dios los bendiga siempre", expresó por medio de sus redes sociales.
Gerardo inició este proceso con un peso superior a los 260 kilogramos y ha contado con el respaldo del empresario local David Soria, quien ha apoyado para que pueda recuperar su salud y retomar sus actividades cotidianas.