  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Esperan autoridades de Loma de Guamúchil reconocimiento

En el tradicional pueblo de Cócorit no hay dos gobernadores, sino uno solo, y es Marcos Valencia Ramírez, indican

Ene. 21, 2026
Las nuevas autoridades electas de Loma de Guamúchil (tradicional pueblo de Cócorit) están a la espera de ser reconocidas tanto por los restantes pueblos yaquis, como por los tres niveles de gobierno, de manera que a la brevedad puedan comenzar a trabajar en pro del bienestar de la etnia, manifestaron a través de sus voceros, quienes hicieron saber que el único gobernador es Marcos Valencia Ramírez.

En conferencia de prensa, con presencia del nuevo gobernador, funcionarios y tropa yoemia, Cesáreo Cota Tórtola y Jesús Moroyoqui mencionaron que las nuevas autoridades pretenden tener una buena relación política, de diálogo constante y de construcción de acuerdos, con el alcalde Javier Lamarque; con el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la búsqueda de continuar con el desarrollo del pueblo.

Mencionaron que, como parte de su forma de gobierno, los ocho pueblos se dividen en dos partes, correspondiendo a Loma de Guamúchil la cabecera de Vícam Pueblo, de manera que cuando hay nuevas autoridades en este, deben acudir las autoridades de Vícam al recinto tradicional de la Loma para entablar comunicación con los nuevos gobernantes; sin embargo, hasta ahora esto no ha sucedido, y se espera que próximamente se lleve a cabo dicha visita.

Por lo pronto, las nuevas autoridades con Marco Valencia al frente, están haciendo un balance de la propiedad comunal, así como de quiénes usufructúan propiedades dentro del territorio del pueblo, para ver el tema de las rentas que éstos deben pagar, mencionaron.

Asimismo, comentaron que existe un grupo, al que pertenece el anterior gobernador Urbano Jusacamea, que el pasado sábado intentó ingresar a la guardia tradicional; sin embargo, no se les permitió la entrada ni se pudo llevar a cabo un diálogo con ellos, porque algunos llegaron con aliento alcohólico, además de llegar de noche, cuando las actividades del pueblo se realizan a partir del alba.

Ese mismo grupo –dijeron-- es el que, en un intento de "madrugarles", llevó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) el nombre de una supuesta regidora que ejercería su cargo en el cabildo cajemense, en la persona de Claudia Lorena Hernández Silva, cuando en realidad a la fecha no hay todavía regidor étnico.

Finalmente, expresaron que se solicitó al gobierno estatal el apoyo con vigilancia para resguardar el orden durante el actual proceso, por lo que en el pueblo se pueden observar cuerpos de policía estatal, municipal y la Marina brindando seguridad.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

