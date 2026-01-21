Sonora cierra el año como primer lugar en rickettsia

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El estado de Sonora cerró el año 2025 como el primer lugar en incidencia de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, al registrar 141 casos confirmados en la semana epidemiológica número 53 de la temporada 2025-2026, con 54 defunciones por este padecimiento, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Pública en la entidad.

Según la dependencia estatal, durante el periodo en mención se estudiaron mil 255 casos sospechosos y de los 54 fallecimientos, 26 corresponden a mujeres y 28 a personas de sexo masculino, con una letalidad del 38 por ciento.

En cuanto a las defunciones, estas sucedieron en los municipios de Hermosillo, con 12 casos; Navojoa con ocho; Etchojoa con seis, Guaymas y Cajeme presentaron cinco cada uno; Benito Juárez y Agua Prieta registraron tres casos en cada uno; Huatabampo con dos muertes; San Miguel de Horcasitas, Puerto Peñasco y Empalme presentaron dos cada uno; Bácum, Nacozari de García, Pitiquito y San Ignacio Río Muerto un caso cada uno; de ellos, 44 no presentaban comorbilidades y los restantes ocho presentaba diabetes, hipertensión y otros, manifiesta la fuente.

Señaló la Secretaría de Salud que la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora; al cierre preliminar de 2024 se registraron un total de 177 casos, de los cuales 65 fueron defunciones, dando ese año una letalidad del 37 por ciento.

De lo anterior se deduce que en el 2025 se registró un incremento del 26 por ciento en la notificación, una reducción del 20 por ciento en casos, una disminución del 17 por ciento en defunciones, así como un aumento del 2 por ciento en letalidad, indicó la dependencia.