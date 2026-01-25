  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 25 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy 25 de enero: El peso mexicano mantiene estabilidad frente al dólar estadounidense

La moneda nacional reporta estabilidad con el tipo de cambio promedio situándose por debajo de los 18 pesos

Ene. 25, 2026
Cotización del dólar en pesos mexicanos este domingo 25 de enero de 2026
Cotización del dólar en pesos mexicanos este domingo 25 de enero de 2026

El peso mexicano presenta un comportamiento estable frente al dólar estadounidense este domingo 25 de enero de 2026, con el tipo de cambio promedio ubicándose en 17.3521 pesos por billete verde, manteniendo un nivel sólido en un día que no registra actividades bancarias formales debido a que es día inhábil.

Este dato, actualizado con las cotizaciones públicas del mercado cambiario, refleja poca variación frente a los niveles observados el día anterior y subraya un entorno de relativa calma en la valuación de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico recordó que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía. Por esta razón, este domingo no se publica el dólar FIX.

Una vez calculado, el FIX se hace oficial tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y será el valor de referencia para el siguiente día hábil.

En tanto, el tipo de cambio para calcular obligaciones en dólares, determinado por Banxico, permanece en 17.4828 pesos por cada dólar, tal como fue dado a conocer en la última sesión hábil.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 25 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar en ventanilla bancaria para este domingo, con corte a la información disponible para el día:

  • Afirme: Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.25 | Venta: 17.54 pesos
  • Banorte: Compra: 16.15 | Venta: 17.70 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.31 | Venta: 17.85 pesos
  • Citibanamex: Compra: 16.93 | Venta: 17.91 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Finalmente, es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día y puede ser distinto al momento de realizar operaciones en ventanilla bancaria o casas de cambio.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy 24 de enero: El peso mexicano cierra la semana fuerte
Finanzas

Precio del dólar hoy 24 de enero: El peso mexicano cierra la semana fuerte

Enero 24, 2026

La moneda nacional cerró la semana con una apreciación frente al dólar, tras una jornada positiva y ganancias acumuladas en los últimos días

BBVA regalará licencias de ChatGPT Go a 34 millones de clientes en México: ¿Qué incluye y cómo obtenerla?
Finanzas

BBVA regalará licencias de ChatGPT Go a 34 millones de clientes en México: ¿Qué incluye y cómo obtenerla?

Enero 23, 2026

Esta iniciativa forma parte del acuerdo global firmado en 2025 entre el banco y OpenAI, para impulsar la innovación basada en la tecnología en el país

Precio del dólar hoy viernes 23 de enero: Buen cierre semanal para el peso 
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 23 de enero: Buen cierre semanal para el peso 

Enero 23, 2026

La divisa mexicano cerró la semana estable frente al dólar, manteniéndose por debajo de niveles clave en el mercado cambiario