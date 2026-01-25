Precio del dólar hoy 25 de enero: El peso mexicano mantiene estabilidad frente al dólar estadounidense

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano presenta un comportamiento estable frente al dólar estadounidense este domingo 25 de enero de 2026, con el tipo de cambio promedio ubicándose en 17.3521 pesos por billete verde, manteniendo un nivel sólido en un día que no registra actividades bancarias formales debido a que es día inhábil.

Este dato, actualizado con las cotizaciones públicas del mercado cambiario, refleja poca variación frente a los niveles observados el día anterior y subraya un entorno de relativa calma en la valuación de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico recordó que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía. Por esta razón, este domingo no se publica el dólar FIX.

Una vez calculado, el FIX se hace oficial tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y será el valor de referencia para el siguiente día hábil.

En tanto, el tipo de cambio para calcular obligaciones en dólares, determinado por Banxico, permanece en 17.4828 pesos por cada dólar, tal como fue dado a conocer en la última sesión hábil.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 25 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar en ventanilla bancaria para este domingo, con corte a la información disponible para el día:

Afirme : Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos

: Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos Banco Azteca : Compra: 16.25 | Venta: 17.54 pesos

: Compra: 16.25 | Venta: 17.54 pesos Banorte : Compra: 16.15 | Venta: 17.70 pesos

: Compra: 16.15 | Venta: 17.70 pesos BBVA Bancomer : Compra: 16.31 | Venta: 17.85 pesos

: Compra: 16.31 | Venta: 17.85 pesos Citibanamex : Compra: 16.93 | Venta: 17.91 pesos

: Compra: 16.93 | Venta: 17.91 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Finalmente, es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día y puede ser distinto al momento de realizar operaciones en ventanilla bancaria o casas de cambio.