Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 23 de enero: Buen cierre semanal para el peso 

La divisa mexicano cerró la semana estable frente al dólar, manteniéndose por debajo de niveles clave en el mercado cambiario

Ene. 23, 2026
Precio del dólar hoy viernes 23 de enero: Buen cierre semanal para el peso 

El peso mexicano logró cerrar la semana laboral con una jornada de estabilidad frente al dólar estadounidense, manteniéndose por debajo de la barrera de las 17.50 unidades, un nivel que ha sido clave en el comportamiento reciente del tipo de cambio. Este viernes 23 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubicó en 17.48 pesos por billete verde en promedio, reflejando un desempeño sólido de la moneda nacional.

Durante la semana, el peso no solo consiguió mantenerse por debajo del piso de las 18 unidades por dólar, sino que consolidó una racha de estabilidad que da señales positivas para los mercados y para quienes realizan operaciones en moneda extranjera, ya sea por comercio, ahorro o pagos internacionales.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio interbancario cerró el jueves 22 de enero de 2026 en 17.4802 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Banco de México informó que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares, es de 17.4828 pesos por dólar para este viernes 23 de enero.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.4520 pesos por cada divisa verde, según lo determinado por Banxico.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 23 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar en ventanilla bancaria para este viernes, con corte a la mañana:

  • Afirme: Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.35 | Venta: 17.64 pesos
  • Banorte: Compra: 16.25 | Venta: 17.80 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.61 | Venta: 17.74 pesos
  • Citibanamex: Compra: 16.93 | Venta: 17.91 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla bancaria o casas de cambio. Antes de realizar cualquier transacción, se recomienda consultar el tipo de cambio actualizado.

Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

