  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

SAT aclara que la Constancia de Situación Fiscal ya no es requisito para emitir facturas electrónicas

Condicionar la emisión de un CFDI a la presentación de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal es una infracción

Ene. 20, 2026
El documento no pierde vigencia y solo se actualiza.
El documento no pierde vigencia y solo se actualiza.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la emisión de facturas electrónicas (CFDI), por lo que ningún contribuyente puede condicionar la entrega de una factura a cambio de dicho documento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, condicionar la emisión de un CFDI a la presentación de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal es una infracción, que puede ser sancionada con multas que van de 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos.

El SAT reiteró que para emitir una factura, el contribuyente únicamente necesita cuatro datos básicos: RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal, información que puede consultarse mediante la Cédula de Datos Fiscales disponible en el portal oficial.

EMPLEADORES NO DEBEN EXIGIRLA

El organismo fiscal señaló que los empleadores tampoco deben exigir la CSF a sus trabajadores para el timbrado de nómina, ya que pueden solicitar la información directamente mediante un caso de aclaración conforme a la ficha de trámite 44/CFF, contemplada en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La dependencia recordó que la Constancia de Situación Fiscal contiene datos relevantes únicamente para la persona contribuyente, como sus actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal, por lo que no es necesaria para la expedición de CFDI.

DOCUMENTO QUE NO TIENE VIGENCIA

Otro punto aclarado es que la CSF no tiene vigencia definida. Únicamente se actualiza cuando el contribuyente modifica información en el RFC, como domicilio fiscal, régimen o actividades económicas, así como la incorporación o cambio de CURP. Por ello, el SAT indicó que no existe obligación de obtenerla periódicamente.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy martes 20 de enero: El peso mexicano suma nueve jornadas de ganancias
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 20 de enero: El peso mexicano suma nueve jornadas de ganancias

Enero 20, 2026

La divisa mexicana registró una apreciación de 0.22 por ciento al cierre de las operaciones bancarias, reflejando un comportamiento favorable

México presenta su Plan de desarrollo sostenible y energías limpias en el Foro Económico Mundial en Suiza
Finanzas

México presenta su Plan de desarrollo sostenible y energías limpias en el Foro Económico Mundial en Suiza

Enero 19, 2026

Semarnat señaló que la presencia del país en Davos tiene como objetivo destacar iniciativas como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar

Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 19 al 23 de enero
Finanzas

Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 19 al 23 de enero

Enero 19, 2026

La Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión del primer pago de la Pensión Bienestar 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero