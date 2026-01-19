Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 19 al 23 de enero

La dispersión de apoyos sociales continúa avanzando en todo el país y esta semana corresponde a la tercera etapa de depósitos del calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, el primer pago del año se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Este depósito corresponde al bimestre enero-febrero de 2026 y se entrega exclusivamente a quienes cuentan con su Tarjeta del Bienestar activa.

Para este año, el programa de Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un aumento en el monto bimestral, lo que ha generado mayor interés entre la población que busca incorporarse a alguno de los apoyos federales. La dependencia federal ya informó que durante 2026 habrá procesos de registro para nuevos beneficiarios, tema que ha despertado especial atención entre mujeres y hombres de entre 30 y 64 años de edad.

LISTA DE APELLIDOS QUE RECIBEN SU PAGO DEL 19 AL 23 DE ENERO

La titular de Bienestar confirmó que la dispersión del primer pago del año se lleva a cabo del 5 al 28 de enero, sin interrupciones, ya que durante este mes no hay días feriados que afecten el calendario. Esto permite que los depósitos se realicen de forma continua y ordenada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Estos son los apellidos que recibirán su depósito del 19 al 23 de enero de 2026, periodo en el que también se incluye a personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras:

Letra M : lunes 19 de enero de 2026.

: lunes 19 de enero de 2026. Letras N, Ñ y O : martes 20 de enero de 2026.

: martes 20 de enero de 2026. Letras P y Q : miércoles 21 de enero de 2026.

: miércoles 21 de enero de 2026. Letra R: jueves 22 y viernes 23 de enero de 2026.

Las autoridades recomiendan no retirar todo el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece seguro en la tarjeta y puede utilizarse en cualquier momento para compras o retiros parciales.

¿CUÁNTO PAGA LA PENSIÓN BIENESTAR EN 2026?

Para este año, los adultos mayores reciben 6 mil 400 pesos bimestrales, monto que ya contempla el aumento anunciado por la Secretaría del Bienestar. En tanto, las beneficiarias del programa de Madres Solteras Trabajadoras obtienen un apoyo de mil 650 pesos por dispersión.

El Gobierno federal reiteró que todos los pagos se realizan de manera directa y sin intermediarios, por lo que llamó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.