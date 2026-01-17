  • 24° C
Finanzas

SAT desmiente bloqueos masivos de cuentas bancarias y niega medidas extraordinarias

El organismo fiscal rechazó que incremente sus procesos de fiscalización durante el mes de enero ni que tome acciones arbitrarias

Ene. 17, 2026
El Servicio de Administración Tributaria recalcó su compromiso con la transparencia.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró diversas publicaciones recientes que advertían sobre una supuesta medida extraordinaria para congelar masivamente cuentas bancarias en las primeras semanas del año, y aclaró que dicha información es totalmente falsa.

A través de una tarjeta informativa emitida el 17 de enero, el organismo fiscal aclaró que no cuenta con ninguna "atribución extraordinaria" para realizar bloqueos masivos de cuentas bancarias a contribuyentes con presuntos adeudos fiscales.

Además, el SAT negó que incremente sus procesos de fiscalización durante el mes de enero ni que tome acciones arbitrarias, como algunas notas habían señalado.

TAMPOCO HAY BLOQUEO A CUENTAS BANCARIAS

Otro de los señalamientos rechazados fue el supuesto bloqueo inmediato de cuentas bancarias a usuarios con presuntos incumplimientos fiscales o irregularidades en movimientos bancarios, acción que el organismo aseguró no lleva a cabo.

El SAT recalcó que mantiene su compromiso con la transparencia, el apego a las normas fiscales, los procesos establecidos y el respeto a los derechos de las y los contribuyentes.

Finalmente se hizo un llamado a evitar la difusión de información imprecisa y llamó a la comunidad a informarse en los canales adecuados como son las redes sociales oficiales del SAT o del Gobierno de México.

César Leyva
