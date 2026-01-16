  • 24° C
Finanzas

¿Recibo de CFE muy caro? Entiende los apartados y calcula tu consumo

Con un poco de atención puedes saber exactamente qué estás pagando, cuánto consumes y cómo reducir el gasto en el servicio de energía eléctrica

Ene. 16, 2026
Entender tu recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad es necesario para los consumidores, pues cuando el monto parece inflarse como globo en fiesta infantil. La buena noticia: el recibo no es jeroglífico egipcio.

Con un poco de atención puedes saber exactamente qué estás pagando, cuánto consumes y cómo reducir ese gasto:

ELEMENTOS CLAVE QUE DEBES ENTENDER DEL RECIBO DE CFE

Tu recibo incluye información fundamental que suele pasarse por alto:

  • Número de servicio: Es el identificador de tu contrato con CFE. Sin él, no existes para el sistema.
  • Periodo de facturación: Indica si tu cobro es mensual o bimestral y qué fechas abarca.
  • Consumo en KW/h: El dato estrella. Representa cuánta energía usaste en el periodo.
  • Tarifa aplicada: Depende de tu tipo de servicio, consumo y zona climática (1, 1A, 1B, 1C, DAC, PDBT, GDMTO, entre otras).
  • Importe total: Incluye energía consumida, cargos fijos, impuestos y ajustes.

¿CÓMO IDENTIFICAR TU CONSUMO DE ENERGÍA?

El consumo se mide en kilovatios-hora (kWh) y se calcula así de simple: Lectura actual – lectura anterior = consumo total.

  • Consumo promedio diario: Útil para saber si gastas mucho incluso cuando "no usas nada".
  • Gráfica de consumo: Te permite comparar periodos y detectar picos sospechosos (hola, aire acondicionado).

Si ves que cada bimestre sube sin explicación, ahí hay foco rojo... y no precisamente LED.

¿CÓMO DETERMINAR TU TARIFA DE LA CFE?

La tarifa aparece claramente en el encabezado o en el desglose de cargos. Las más comunes son:

TARIFAS RESIDENCIALES

  • 1, 1A, 1B, 1C, etc.: Tarifas subsidiadas, varían según el clima.
  • DAC (Doméstica de Alto Consumo): Se aplica cuando superas el límite anual permitido. Aquí se acaba el subsidio y empieza el dolor.

TARIFAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

  • PDBT: Pequeños negocios.
  • GDMTO: Negocios con mayor demanda eléctrica.

Conocer tu tarifa es clave para calcular si te conviene instalar paneles solares y cuánto podrías ahorrar.

¿POR QUÉ IMPORTA CONOCER TU CONSUMO Y TARIFA?

  1. Evaluar ahorro con energía solar: Saber cuánto pagas por kWh permite calcular cuántos paneles necesitas.
  2. Elegir el sistema adecuado: Los sistemas interconectados compensan tu consumo según tu tarifa.
  3. Evitar caer en DAC: Reducir consumo con energía solar puede mantenerte en tarifa subsidiada.

Ejemplo práctico

  • Si tu consumo es de 850 kWh bimestrales y cuentas con la Tarifa 1C, tu pago será de 2 mil 800 pesos.

Con un sistema solar interconectado podrías cubrir gran parte de ese consumo y evitar rebasar los 12,000 kWh anuales, límite que te mandaría directo a DAC.

VENTAJAS DE CONOCER TU CONSUMO AL INSTALAR PANELES SOLARES

  • Diseño personalizado: Empresas como POWEN ajustan el sistema a tu consumo real.
  • Monitoreo constante: Apps como POWEN APP te permiten ver generación y ahorro en tiempo real.
  • Beneficio ambiental: Menos consumo de la red, menor huella de carbono.

CONSEJOS PARA MANTENER UN CONTROL EN TU CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

  • Guarda tus recibos y compáralos.
  • Revisa tu consumo antes de que el monto "sorprenda".
  • Consulta con expertos si piensas instalar paneles solares.
  • Aprovecha incentivos y subsidios disponibles.

Leer tu recibo de CFE es el primer paso para tomar control de tu gasto 

Marcela Islas
Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


