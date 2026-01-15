Afores: mexicanos retiraron casi 39 mil mdp en 2025 por desempleo

Los retiros por desempleo de las Afores alcanzaron en 2025 su nivel más alto desde que existen registros, al sumar 38 mil 882 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 26.5% en términos nominales, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El máximo histórico se dio en un contexto de debilidad del mercado laboral, así como por la persistencia de falsos gestores o "coyotes", quienes promueven este trámite entre los trabajadores a cambio de comisiones, pese a que el retiro por desempleo es un proceso completamente gratuito.

CASI DOS MILLONES DE PERSONAS SOLICITARON RETIROS

Tan solo en diciembre de 2025, los retiros por este concepto ascendieron a 3 mil 992 millones de pesos, un incremento anual de 36.1%, marcando el mayor monto mensual desde que la Consar inició el registro de esta información en el año 2000.

En cuanto al número de personas, un millón 944 mil 402 trabajadores solicitaron un retiro por desempleo durante 2025, es decir, 227 mil 400 más que en 2024.

Esta cifra se acerca a la observada en 2021, cuando casi dos millones de personas recurrieron a este mecanismo en plena recuperación tras la pandemia de Covid-19.

ADVIERTEN COYOTAJE

Por administradora, Afore Coppel encabezó los retiros en diciembre con 914 millones de pesos, seguida de Afore Azteca con 677 millones y XXI Banorte con 590.1 millones. También destacaron Banamex (576 millones) y SURA (464.2 millones). En contraste, PensionISSSTE reportó apenas 12 millones de pesos.

La Consar ha advertido que una parte relevante de estos retiros está vinculada al coyotaje. Su presidente, Julio César Cervantes, recordó que en 2024 cerca de 20 mil millones de pesos se retiraron mediante falsa gestoría.

Estos intermediarios suelen inducir a los trabajadores a retirar el monto máximo (alrededor de 34 mil pesos) cobrando comisiones de hasta 30 por ciento, lo que reduce directamente el ahorro para el retiro.