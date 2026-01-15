Pilgrim’s invertirá mil 300 millones de dólares en México y generará miles de empleos en estos 8 estados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron una de las inversiones más importantes del sector alimentario en México en los últimos años, durante la conferencia matutina de este jueves 15 de enero.

Pilgrim’s Pride México destinará 1,300 millones de dólares al país en un periodo de cinco años, como parte del Plan México, con el propósito de atraer inversiones productivas, fortalecer la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones estratégicas, como los alimentos básicos.

Para explicar los alcances del proyecto, estuvieron presentes Fabio Sandri, CEO global de Pilgrim’s Pride, y Jesús Muñoz, presidente y director general de la empresa en México.

Ambos destacaron que esta inversión no solo busca aumentar la producción, sino modernizar la cadena avícola bajo criterios de eficiencia, sustentabilidad y desarrollo regional.

Pilgrim’s Pride México tiene 38 años de operación ininterrumpida en el país. Produce pollo fresco y productos de valor agregado que se comercializan en mercados públicos, cadenas de autoservicio y restaurantes de comida rápida.

Actualmente emplea a 12 mil 600 trabajadores directos y genera cerca de 50 mil empleos indirectos en avicultura, transporte, procesamiento y proveeduría, abasteciendo a más de 30 millones de consumidores mexicanos.

UN SALTO PRODUCTIVO ESTRATÉGICO

La inversión permitirá ampliar la capacidad productiva en más de 373 mil toneladas anuales, lo que equivale a un crecimiento del 38 por ciento de sus operaciones en México.

Este aumento tendrá un impacto directo en la seguridad alimentaria: México podrá sustituir alrededor del 35 por ciento de las importaciones de carne de pollo, uno de los productos más consumidos por los hogares mexicanos.

Además, el proyecto generará más de 4 mil nuevos empleos directos, especialmente en zonas rurales, y abrirá oportunidades de crecimiento profesional para supervisores y nuevos cuadros gerenciales.

¿EN QUÉ ESTADOS INVERTIRÁ PILGRIM’S?

Los recursos se distribuirán en ocho estados clave:

Durango

Coahuila

Querétaro

San Luis Potosí

Hidalgo

Veracruz

Campeche

Yucatán

NORTE DEL PAÍS (DURANGO Y COAHUILA)

Se invertirán 200 millones de dólares para modernizar plantas procesadoras, instalar paneles solares y una planta de biogás, reforzando el enfoque sustentable.

ZONA CENTRO (QUERÉTARO E HIDALGO)

Recibirán 150 millones de dólares para actualizar tecnología, equipos y sistemas productivos.

SUR DEL PAÍS (VERACRUZ, CAMPECHE, YUCATÁN E ISTMO DE TEHUANTEPEC)

Concentrará 950 millones de dólares, la mayor parte del proyecto.

En Veracruz se duplicará la capacidad de plantas de alimento e incubadoras y se construirá una nueva planta procesadora.

También se desarrollará un nuevo centro productivo en el Istmo de Tehuantepec y se ampliarán operaciones en Campeche y Yucatán.

Jesús Muñoz subrayó que esta inversión está alineada con el Plan México, ya que reduce importaciones, fortalece la producción nacional y promueve el desarrollo regional.

“Es una inversión estratégica para el país y tendrá seguimiento puntual por su relevancia para la seguridad alimentaria”, afirmó.