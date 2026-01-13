  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 13 de enero: Peso gana terreno y el tipo de cambio se mantiene debajo de los 18 pesos

La moneda nacional inició la semana con una jornada de ganancias frente al dólar, impulsado por un desempeño positivo en las transacciones bancarias

Ene. 13, 2026
El peso mexicano inició la semana con un desempeño positivo frente al dólar estadounidense, reflejando una jornada de estabilidad en los mercados cambiarios y un ligero fortalecimiento de la moneda nacional. Para este martes 13 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.92 pesos por billete verde en promedio, de acuerdo con datos del mercado cambiario.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar estadounidense el lunes 12 de enero de 2026 fue de 17.9188 pesos, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada.

No obstante, debido a que el dólar se cotiza a lo largo de todo el día, el tipo de cambio concluyó la sesión en 17.92 pesos por dólar, nivel que se mantiene como referencia para la apertura de este martes.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en 17.9075 pesos por dólar para este martes 13 de enero de 2026.

En tanto, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.9842 pesos por divisa verde, también de acuerdo con el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCOS DE MÉXICO

El tipo de cambio del dólar que manejan algunas de las principales instituciones bancarias del país este 13 de enero de 2026:

  • Afirme: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.59 pesos
  • Banorte: Compra: 16.70 | Venta: 18.25 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.07 | Venta: 18.20 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.32 | Venta: 18.39 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.00 | Venta: 18.60 pesos

Finalmente, es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar en cualquier momento del día, por lo que la cotización en ventanilla podría variar al momento de realizar una operación bancaria.

