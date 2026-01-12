  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 12 de enero: El peso mexicano arranca la semana estable

La moneda nacional inicia la semana estable frente al dólar, con atención puesta en las cotizaciones bancarias y referencias oficiales

Ene. 12, 2026
El peso mexicano comenzó la semana con movimientos moderados frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la cautela de los mercados y la atención a indicadores económicos tanto nacionales como internacionales. Este lunes 12 de enero de 2026, el tipo de cambio muestra estabilidad respecto al cierre del fin de semana, aunque con ligeras variaciones entre bancos y el mercado oficial determinado por el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el promedio del mercado, el precio del dólar hoy en México es de 17.92 pesos por billete verde, una cifra apenas por debajo del cierre previo.

Al cierre del domingo 11 de enero de 2026, el dólar se ubicó en 17.94 pesos, reflejando una ligera apreciación del peso mexicano frente a la divisa estadounidense en el arranque de esta nueva semana.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles bancarios, se estableció en 17.9842 pesos por dólar para este lunes 12 de enero.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.9807 pesos por divisa verde, también de acuerdo con información del banco central.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 12 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar que manejan algunas de las principales instituciones bancarias del país este 12 de enero de 2026:

  • Afirme: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.45 | Venta: 18.64 pesos
  • Banorte: Compra: 17.38 | Venta: 18.45 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.06 | Venta: 18.19 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.38 | Venta: 18.45 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.00 | Venta: 18.60 pesos

Es importante considerar que los precios de compra y venta del dólar pueden variar en el transcurso del día y cambiar al momento de acudir a ventanilla, ya que cada banco ajusta sus cotizaciones conforme a la oferta y demanda del mercado cambiario.

