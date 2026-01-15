  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 15 de enero: El peso mexicano sigue fuerte

Durante la jornada de hoy, el peso avanzó 0.13% frente al dólar, manteniendo el tipo de cambio en niveles favorables para la moneda mexicana

Ene. 15, 2026
El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense y logra mantenerse por debajo de la barrera de las 18 unidades. Este jueves 15 de enero de 2026, el tipo de cambio promedio se ubica en 17.80 pesos por dólar, reflejando una apreciación de la moneda nacional en un contexto de estabilidad cambiaria al cierre de las operaciones bancarias más recientes.

Durante la jornada del miércoles 14 de enero, el peso volvió a ganar terreno frente al billete verde, con un avance de 0.13 por ciento, lo que permitió que el tipo de cambio se mantuviera en niveles favorables para la moneda mexicana, de acuerdo con datos del mercado cambiario.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar el miércoles 14 de enero de 2026 fue de 17.8136 pesos, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y utilizado para diversas operaciones oficiales, se estableció en 17.8167 pesos por dólar para este jueves 15 de enero de 2026.

En tanto, el tipo de cambio aplicable para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.8540 pesos por divisa, también según información del banco central.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR EN BANCOS

El tipo de cambio del dólar que manejan algunas de las principales instituciones bancarias del país este 15 de enero de 2026:

  • Afirme: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.80 | Venta: 17.99 pesos
  • Banorte: Compra: 16.60 | Venta: 18.15 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.94 | Venta: 18.08 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.26 | Venta: 18.27 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.00 | Venta: 18.60 pesos

Finalmente, es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización podría variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

