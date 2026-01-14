  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 14 de enero: El peso se mantiene firme

La moneda nacional se mantiene firme frente al dólar y continúa por debajo de las 18 unidades, tras una nueva apreciación al cierre de operaciones

Ene. 14, 2026
El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense y se mantiene por debajo de la barrera psicológica de las 18 unidades, luego de una nueva apreciación registrada al cierre de las operaciones bancarias.

Para este miércoles 14 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.82 pesos por billete verde en promedio, de acuerdo con cifras del mercado cambiario, lo que confirma la tendencia favorable para la moneda nacional observada en las últimas jornadas.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre de este martes 13 de enero de 2026 fue de 17.8438 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en 17.8540 pesos por dólar para este miércoles 14 de enero de 2026.

Asimismo, el tipo de cambio determinado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.9075 pesos por cada divisa verde, según lo informado por Banxico.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN DÓLAR EN BANCOS

El tipo de cambio del dólar que manejan algunas de las principales instituciones bancarias del país este 14 de enero de 2026:

  • Afirme: Compra: 17.10 | 18.50 pesos| Venta:17.10 | 18.50 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.15 | Venta: 18.54 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.98 | 18.11 pesos| Venta:16.98 | 18.11 pesos
  • Banorte: Compra: 16.60 | Venta: 18.20 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.26 | 18.33 pesos| Venta:17.26 | 18.33 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.26 | 18.33 pesos| Venta:17.26 | 18.33 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar puede variar constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización final puede ser distinta al momento de acudir a ventanilla bancaria o realizar operaciones cambiarias.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

