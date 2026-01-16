Precio del dólar hoy viernes 16 de enero: Peso mexicano toca niveles no vistos desde 2024

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense y este viernes 16 de enero de 2026 se ubica entre sus mejores niveles de los últimos meses. Tras una jornada positiva en los mercados, la divisa nacional logró mantenerse por debajo del piso de las 18 unidades por dólar, una barrera psicológica que no se rompía de manera sostenida desde mediados de 2024, reflejando un mayor apetito por activos emergentes y una menor presión cambiaria.

De acuerdo con el promedio del mercado, el precio del dólar hoy viernes 16 de enero es de 17.71 pesos por billete verde, luego de que el peso registrara el jueves una ganancia de 0.71 por ciento colocándose en uno de sus niveles más sólidos desde julio de 2024.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del jueves 15 de enero fue de 17.6499 pesos por dólar, calculado con base en el promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 16 de enero de 2026, Banxico dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que:

Tipo de cambio FIX : 17.6897 pesos por dólar

: por Tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares: 17.8167 pesos por divisa verde

Estos valores son utilizados como referencia oficial para operaciones fiscales y financieras.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR EN BANCOS

El tipo de cambio del dólar que manejan algunas de las principales instituciones bancarias del país este 16 de enero de 2026:

Afirme : Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos

: Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos Banco Azteca: Compra: 16.55 | Venta: 17.84 pesos

Compra: 16.55 | Venta: 17.84 pesos Banorte : Compra: 16.45 | Venta: 18.00 pesos

: Compra: 16.45 | Venta: 18.00 pesos BBVA Bancomer : Compra: 16.84 | Venta: 17.98 pesos

: Compra: 16.84 | Venta: 17.98 pesos Citibanamex : Compra: 17.07 | Venta: 18.07 pesos

: Compra: 17.07 | Venta: 18.07 pesos Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla o a través de canales digitales.