Precio del dólar hoy sábado 17 de enero: El peso cierra la semana fuerte y se mantiene debajo de las 18 unidades

El peso mexicano volvió a dar señales de fortaleza frente al dólar estadounidense y cerró la semana laboral con un balance positivo en el mercado cambiario. Este sábado 17 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.65 pesos por billete verde en promedio, reflejando un buen desempeño de la moneda nacional y confirmando la tendencia favorable que se mantuvo durante los últimos días.

Durante la jornada del viernes, el tipo de cambio registró una apreciación del 0.19 por ciento a favor del peso, lo que permitió que la divisa mexicana se mantuviera por debajo del piso de las 18 unidades.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar correspondiente al viernes 16 de enero de 2026 fue de 17.6465 pesos, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

En cuanto al tipo de cambio FIX, Banxico recordó que este indicador se determina únicamente en días hábiles bancarios, por lo que este sábado 17 de enero no se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El FIX se calcula al mediodía con base en las cotizaciones del mercado al mayoreo y se oficializa un día después de su publicación.

Sin embargo, Banxico sí dio a conocer el tipo de cambio para calcular las obligaciones denominadas en dólares, el cual quedó establecido en 17.6897 pesos por divisa estadounidense para este sábado.

TIPO DE CAMBIO DÓLAR EN BANCOS HOY 17 DE ENERO

Este es el tipo de cambio del dólar en ventanillas bancarias, con precios de compra y venta:

Afirme : Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos

: Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos Banco Azteca: Compra: 16.60 | Venta: 17.79 pesos

Compra: 16.60 | Venta: 17.79 pesos BBVA Bancomer : Compra: 16.59 | Venta: 18.12 pesos

: Compra: 16.59 | Venta: 18.12 pesos Banorte : Compra: 16.45 | Venta: 17.95 pesos

: Compra: 16.45 | Venta: 17.95 pesos Banamex: Compra: 17.13 | Venta: 18.07 pesos

Compra: 17.13 | Venta: 18.07 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante considerar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de la institución bancaria y del momento en que se realice la operación, por lo que se recomienda verificar la cotización vigente directamente en ventanilla o canales oficiales antes de comprar o vender la divisa.