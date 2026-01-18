  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy 18 de enero: el peso mexicano sigue fuerte y mantiene el tipo de cambio por debajo de 18 pesos

La moneda estadounidense presenta estabilidad con cotizaciones moderadas en el mercado nacional y señales positivas para este fin de semana

Ene. 18, 2026
El peso muestra estabilidad frente a la moneda estadounidense, con cotizaciones que permanecen por debajo de niveles altos
El peso muestra estabilidad frente a la moneda estadounidense, con cotizaciones que permanecen por debajo de niveles altos

El peso mexicano sigue mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense este domingo 18 de enero de 2026, y el tipo de cambio se mantiene por debajo de las 18 unidades, reflejando un desempeño positivo de la moneda nacional incluso en un día no hábil bancario.

En promedio, el dólar se cotiza alrededor de 17.59 pesos por unidad, con ligeras variaciones entre compra y venta, lo que confirma la estabilidad del peso tras el cierre de la semana anterior. A pesar de que los mercados no operan con plena actividad durante el fin de semana, los datos de referencia señalan que la divisa estadounidense se intercambia con niveles moderados, consolidando la tendencia favorable para el peso en los últimos días.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio FIX para el cálculo de obligaciones denominadas en dólares se ubica en 17.6867 pesos por dólar, según la referencia interbancaria publicada y utilizada como tasa oficial para transacciones internacionales.

TIPO DE CAMBIO DÓLAR EN BANCOS HOY 18 DE ENERO

Este es el tipo de cambio del dólar en ventanillas bancarias, con precios de compra y venta:

  • Afirme: Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.50 | Venta: 17.79 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.59 | Venta: 18.12 pesos
  • Banorte: Compra: 16.45 | Venta: 17.95 pesos
  • Banamex: Compra: 17.00 | Venta: 18.40
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20

Los tipos de cambio pueden variar durante el día y entre sucursales, por lo que se recomienda verificar directamente con la institución antes de realizar cualquier operación cambiaria.

Fernanda Rodríguez
