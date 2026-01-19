  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 19 de enero: El peso mexicano inicia la semana con variaciones

El dólar inicia la semana con ligeras variaciones frente al peso mexicano; el precio promedio se mantiene por debajo de los 18 pesos

Ene. 19, 2026
Precio del dólar hoy lunes 19 de enero: El peso mexicano inicia la semana con variaciones

El peso mexicano inicia la jornada de este lunes 19 de enero de 2026 con ligeras variaciones frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la cautela de los mercados financieros y la atención puesta en los indicadores económicos internacionales. El tipo de cambio se mantiene relativamente estable, aunque con ajustes tanto en el mercado interbancario como en las ventanillas bancarias del país.

De acuerdo con el promedio de cotización, el precio del dólar hoy en México es de 17.64 pesos por unidad, cifra que refleja una leve apreciación del peso respecto al cierre de la jornada anterior.

Al finalizar las operaciones del domingo 18 de enero de 2026, el tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano se ubicó en 17.61 pesos por divisa verde, considerando que su cotización se mantiene activa durante todo el día en los mercados internacionales.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Banco de México (Banxico) dio a conocer que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado en días hábiles bancarios, se estableció en 17.6867 pesos por dólar para este lunes.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en 17.6897 pesos por billete verde, de acuerdo con la información oficial del banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX es calculado por Banxico a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS

Estas son las cotizaciones del dólar en las principales instituciones bancarias del país para este 19 de enero de 2026:

  • Afirme: Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.50 | Venta: 17.79 pesos
  • Banorte: Compra: 16.45 | Venta: 17.95 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.79 | Venta: 17.92 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.13 | Venta: 18.07 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.13 | Venta: 18.07 pesos

Es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar a lo largo del día, por lo que su cotización final podría variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o en plataformas digitales de los bancos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy 18 de enero: el peso mexicano sigue fuerte y mantiene el tipo de cambio por debajo de 18 pesos
Finanzas

Precio del dólar hoy 18 de enero: el peso mexicano sigue fuerte y mantiene el tipo de cambio por debajo de 18 pesos

Enero 18, 2026

La moneda estadounidense presenta estabilidad con cotizaciones moderadas en el mercado nacional y señales positivas para este fin de semana

SAT desmiente bloqueos masivos de cuentas bancarias y niega medidas extraordinarias
Finanzas

SAT desmiente bloqueos masivos de cuentas bancarias y niega medidas extraordinarias

Enero 17, 2026

El organismo fiscal rechazó que incremente sus procesos de fiscalización durante el mes de enero ni que tome acciones arbitrarias

Precio del dólar hoy sábado 17 de enero: El peso cierra la semana fuerte y se mantiene debajo de las 18 unidades
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 17 de enero: El peso cierra la semana fuerte y se mantiene debajo de las 18 unidades

Enero 17, 2026

El tipo de cambio subío 0.19 por ciento a favor del peso, lo que permitió que la divisa mexicana se mantuviera por debajo de las 18