  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 20 de enero: El peso mexicano suma nueve jornadas de ganancias

La divisa mexicana registró una apreciación de 0.22 por ciento al cierre de las operaciones bancarias, reflejando un comportamiento favorable

Ene. 20, 2026
Precio del dólar hoy martes 20 de enero: El peso mexicano suma nueve jornadas de ganancias

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense y mantiene su racha positiva en el mercado cambiario. Este martes 20 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.62 pesos en promedio, de acuerdo con cifras del mercado, luego de que la moneda nacional cerrara el lunes con ganancias y acumulara nueve sesiones consecutivas al alza.

Durante la jornada del lunes 19 de enero, la divisa mexicana registró una apreciación de 0.22 por ciento al cierre de las operaciones bancarias, reflejando un comportamiento favorable frente al billete verde en un contexto de estabilidad cambiaria.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del lunes fue de 17.5801 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de las transacciones bancarias. No obstante, debido a la variación que presenta el mercado a lo largo del día, el dólar estadounidense cerró la jornada en 17.59 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico para este martes 20 de enero de 2026, es de 17.5990 pesos por dólar.

Asimismo, el tipo de cambio establecido para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en 17.6867 pesos por divisa verde, según lo informado por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 20 DE ENERO

El precio del dólar en ventanillas bancarias para este martes:

  • Afirme: Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.10 | Venta: 17.74 pesos
  • Banorte: Compra: 16.35 | Venta: 17.90 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.78 | Venta: 17.91 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.05 | Venta: 18.03 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Finalmente, es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla bancaria.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
México presenta su Plan de desarrollo sostenible y energías limpias en el Foro Económico Mundial en Suiza
Finanzas

México presenta su Plan de desarrollo sostenible y energías limpias en el Foro Económico Mundial en Suiza

Enero 19, 2026

Semarnat señaló que la presencia del país en Davos tiene como objetivo destacar iniciativas como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar

Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 19 al 23 de enero
Finanzas

Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 19 al 23 de enero

Enero 19, 2026

La Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión del primer pago de la Pensión Bienestar 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero

Precio del dólar hoy lunes 19 de enero: El peso mexicano inicia la semana con variaciones
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 19 de enero: El peso mexicano inicia la semana con variaciones

Enero 19, 2026

El dólar inicia la semana con ligeras variaciones frente al peso mexicano; el precio promedio se mantiene relativamente estable