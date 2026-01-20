Precio del dólar hoy martes 20 de enero: El peso mexicano suma nueve jornadas de ganancias

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense y mantiene su racha positiva en el mercado cambiario. Este martes 20 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.62 pesos en promedio, de acuerdo con cifras del mercado, luego de que la moneda nacional cerrara el lunes con ganancias y acumulara nueve sesiones consecutivas al alza.

Durante la jornada del lunes 19 de enero, la divisa mexicana registró una apreciación de 0.22 por ciento al cierre de las operaciones bancarias, reflejando un comportamiento favorable frente al billete verde en un contexto de estabilidad cambiaria.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del lunes fue de 17.5801 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de las transacciones bancarias. No obstante, debido a la variación que presenta el mercado a lo largo del día, el dólar estadounidense cerró la jornada en 17.59 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico para este martes 20 de enero de 2026, es de 17.5990 pesos por dólar.

Asimismo, el tipo de cambio establecido para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en 17.6867 pesos por divisa verde, según lo informado por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 20 DE ENERO

El precio del dólar en ventanillas bancarias para este martes:

Afirme: Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos

Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos Banco Azteca: Compra: 17.10 | Venta: 17.74 pesos

Compra: 17.10 | Venta: 17.74 pesos Banorte : Compra: 16.35 | Venta: 17.90 pesos

: Compra: 16.35 | Venta: 17.90 pesos BBVA Bancomer : Compra: 16.78 | Venta: 17.91 pesos

: Compra: 16.78 | Venta: 17.91 pesos Citibanamex : Compra: 17.05 | Venta: 18.03 pesos

: Compra: 17.05 | Venta: 18.03 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Finalmente, es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla bancaria.