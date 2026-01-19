  • 24° C
Finanzas

México presenta su Plan de desarrollo sostenible y energías limpias en el Foro Económico Mundial en Suiza

Semarnat señaló que la presencia del país en Davos tiene como objetivo destacar iniciativas como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar

Ene. 19, 2026
México reforzará su apuesta por un desarrollo económico con justicia social y ambiental durante su participación en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF), que se celebra del 19 al 23 de enero en Davos, Suiza.

MÉXICO EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al detallar que el país buscará posicionarse como un destino confiable para la inversión sostenible a nivel internacional.

Por segundo año consecutivo, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, representará al gobierno de México en este encuentro global que reúne a cerca de 3 mil participantes de más de 130 países.

La estrategia mexicana estará centrada en impulsar la economía circular, el modelo mexicano de desarrollo con justicia, el Plan México y la transición energética como ejes clave para atraer capital responsable.

De acuerdo con Semarnat, la presencia de México en Davos tiene como objetivo destacar iniciativas como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobis), las políticas públicas orientadas a la economía circular, la protección de los océanos, el impulso a las energías renovables y la acción climática.

EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN MEXICANA

Todo ello, bajo una visión integral que articula crecimiento económico, bienestar social y cuidado del medio ambiente. Alicia Bárcena subrayó que la participación mexicana responde a una estrategia de largo plazo.

“Para México, es muy importante atraer inversión hacia nuestro país y dar certidumbre de que el Plan México es una estrategia de gran calado que integra crecimiento, bienestar social y protección ambiental”, afirmó.

También, añadió que los temas ambientales, como la economía circular, la protección de los océanos, las energías renovables y el cambio climático, serán centrales en los diálogos de alto nivel.

La Reunión Anual del WEF se desarrollará con énfasis en cinco grandes retos globales: cooperación en un mundo en disputa, apertura de nuevas fuentes de crecimiento, inversión en las personas, despliegue responsable de la innovación y construcción de prosperidad dentro de los límites planetarios.

En este contexto, la secretaria participará en paneles sobre economía global hacia 2026, cadenas de valor circulares, financiamiento sostenible y seguridad energética.

Además, Bárcena sostendrá reuniones bilaterales con representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, organizaciones civiles y fondos de inversión, con el propósito de fortalecer alianzas estratégicas que impulsen proyectos sostenibles en México.

Con esta agenda, el gobierno mexicano reafirma su compromiso de promover un desarrollo incluyente, justo y respetuoso del medio ambiente.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


