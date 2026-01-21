  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 21 de enero: El peso mexicano rompe racha ganadora

La divisa mexicana frenó su racha de ganancias frente al dólar, aunque el tipo de cambio sigue por debajo de las 18 unidades

Ene. 21, 2026
Luego de varios días de fortaleza frente a la moneda estadounidense, el peso mexicano muestra una ligera corrección en el mercado cambiario. Este miércoles 21 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.48 pesos por unidad, de acuerdo con el promedio de transacciones bancarias, manteniéndose por debajo de la barrera psicológica de las 18 unidades, pese al reciente retroceso.

La jornada previa marcó el fin de una racha de nueve días consecutivos con ganancias para el peso, un comportamiento que había sido bien recibido por los mercados. Aunque la depreciación registrada fue marginal de apenas 0.13 por ciento, el movimiento puso pausa al avance acumulado de la divisa mexicana frente al dólar estadounidense.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar el martes 20 de enero de 2026 fue de 17.6056 pesos, calculado a partir del promedio de las operaciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles, se estableció en 17.6008 pesos por dólar para este miércoles 21 de enero de 2026.

En tanto, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares quedó en 17.5990 pesos por divisa estadounidense, según el propio banco central.

TIPO DE CAMBIO DE DÓLAR EN BANCOS

Estas son las cotizaciones del dólar en las principales instituciones bancarias del país para este 21 de enero de 2026:

  • Afirme: Compra: 17.00 | Venta: 18.40 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.60 | Venta: 17.79 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.63 | Venta: 17.76 pesos
  • Banorte: Compra: 16.40 | Venta: 17.95 pesos
  • Banamex: Compra: 17.05 | Venta: 18.03 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante considerar que los precios de compra y venta del dólar cambian constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla, dependiendo de la institución financiera y del comportamiento del mercado cambiario.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

