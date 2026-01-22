Precio del dólar hoy jueves 22 de enero: El peso se fortalece y rompe niveles no vistos desde 2024

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano continúa mostrando una racha positiva frente al dólar estadounidense y este jueves 22 de enero de 2026 amanece con un tipo de cambio que confirma la fortaleza de la moneda nacional. Tras varias jornadas de ganancias, el billete verde se mantiene por debajo de las 17.50 unidades, un nivel que no se observaba desde mediados de 2024, de acuerdo con datos oficiales del Banco de México (Banxico) y promedios bancarios.

En el mercado cambiario, el dólar se cotiza hoy en 17.49 pesos por unidad en promedio, reflejando la apreciación acumulada del peso, que durante la jornada previa avanzó 0.52 por ciento frente a la divisa estadounidense. Este comportamiento ha sido bien recibido por los mercados y analistas, al considerar que brinda un respiro tanto a importadores como a consumidores que realizan pagos o compras en dólares.

De acuerdo con información de Banxico, el tipo de cambio al cierre del miércoles 21 de enero de 2026 fue de 17.4843 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de las transacciones bancarias. No obstante, debido a que el precio del dólar fluctúa a lo largo del día, el cierre operativo se ubicó alrededor de las 17.50 unidades por divisa verde.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles, se ubicó en 17.4520 pesos por dólar para este jueves 22 de enero de 2026.

En tanto, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.6008 pesos por divisa, según lo informado por el banco central.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCOS DE MÉXICO

Este es el precio del dólar en ventanilla bancaria para hoy jueves 22 de enero de 2026:

Afirme : Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos

: Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos Banco Azteca: Compra: 16.35 | Venta: 17.64 pesos

Compra: 16.35 | Venta: 17.64 pesos BBVA Bancomer : Compra: 16.59 | Venta: 17.72 pesos

: Compra: 16.59 | Venta: 17.72 pesos Banorte : Compra: 16.25 | Venta: 17.80 pesos

: Compra: 16.25 | Venta: 17.80 pesos Banamex : Compra: 16.93 | Venta: 17.91 pesos

: Compra: 16.93 | Venta: 17.91 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o plataformas digitales.