BBVA regalará licencias de ChatGPT Go a 34 millones de clientes en México: ¿Qué incluye y cómo obtenerla?

BBVA México anunció que regalará licencias de ChatGPT Go a sus 34 millones de clientes en el país, una de sus iniciativas digitales más ambiciosas de los últimos años. Esto como parte de su estrategia para acercar la inteligencia artificial al uso cotidiano y fortalecer la experiencia digital de sus usuarios.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE CHATGPT GO A LOS CLIENTES DE BBVA MÉXICO?

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución financiera, ChatGPT Go es un plan de suscripción disponible en México que amplía el acceso a funciones avanzadas de la plataforma de OpenAI por un costo desde 110 pesos mexicanos al mes. Frente a la versión gratuita, este plan ofrece:

Mayores límites de mensajes

Generación de imágenes

Carga de archivos y memoria, lo que permite interacciones más completas y personalizadas.

El beneficio para los clientes de BBVA no se limita al periodo inicial sin costo. Al término de ese primer periodo, quienes decidan mantener su suscripción a ChatGPT Go con cargo a su tarjeta de crédito recibirán una bonificación de 1,000 Puntos BBVA, lo que convierte la iniciativa en una apuesta doble: innovación tecnológica y recompensa financiera.

Daniel Ordaz Palacios, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, subrayó que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para la transformación digital del banco.

"En BBVA queremos mantenernos a la cabeza de la innovación digital de la banca en México, a través del uso de los datos y de la tecnología. La inteligencia artificial es una palanca para seguir mejorando la experiencia del cliente y acelerar nuevas capacidades con un enfoque práctico", afirmó.

En la misma línea, Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, destacó que esta alianza busca ir más allá de los servicios financieros tradicionales.

DETALLES DEL ACUERDO GLOBAL ENTRE BBVA Y OPENAI

"Queremos que esta tecnología sea útil y cercana para nuestros clientes en su día a día", señaló, al destacar que ChatGPT podrá apoyar la toma de decisiones cotidianas en distintos ámbitos.

Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo global firmado en 2025 entre el Grupo BBVA y OpenAI, cuyo objetivo es impulsar la innovación basada en inteligencia artificial en todas las geografías donde opera el banco.

La colaboración contempla el desarrollo de asistentes conversacionales, herramientas de atención más personalizadas y mejoras en procesos internos para generar valor y acelerar la adopción de la IA.

Los clientes interesados podrán consultar requisitos, criterios de elegibilidad, guía de activación y términos y condiciones a partir del 26 de enero en el sitio oficial.