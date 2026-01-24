Precio del dólar hoy 24 de enero: El peso mexicano cierra la semana fuerte

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano cerró la semana con una tendencia positiva frente al dólar estadounidense, consolidando una apreciación relevante en el tipo de cambio y reflejando un entorno cambiario favorable al finalizar la jornada bancaria. Este sábado 24 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.36 pesos por billete verde en promedio, tras un buen cierre semanal para la moneda nacional.

Durante la última sesión bancaria del viernes, el peso registró un avance de 0.60 por ciento frente a la divisa estadounidense, mientras que en el balance semanal acumuló una apreciación total de 1.5 por ciento, de acuerdo con datos del mercado cambiario.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del viernes 23 de enero de 2026 fue de 17.3677 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico recordó que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía. Por esta razón, este sábado 24 de enero de 2026 no se publica el dólar FIX.

Una vez calculado, el FIX se hace oficial tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y será el valor de referencia para el siguiente día hábil.

En tanto, el tipo de cambio para calcular obligaciones en dólares, determinado por Banxico para este sábado, es de 17.4828 pesos por cada dólar.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 24 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar en ventanilla bancaria para este inicio de fin de semana, con corte a la mañana:

Afirme : Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos

: Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos Banco Azteca: Compra: 16.35 | Venta: 17.64 pesos

Compra: 16.35 | Venta: 17.64 pesos Banorte : Compra: 16.15 | Venta: 17.70 pesos

: Compra: 16.15 | Venta: 17.70 pesos BBVA Bancomer : Compra: 16.31 | Venta: 17.79 pesos

: Compra: 16.31 | Venta: 17.79 pesos Citibanamex : Compra: 16.93 | Venta: 17.91 pesos

: Compra: 16.93 | Venta: 17.91 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Finalmente, es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día, por lo que su cotización podría ser distinta al momento de realizar operaciones en ventanilla bancaria o casas de cambio.