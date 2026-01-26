  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 26 de enero: Peso mexicano arranca la semana con ligera apreciación

La divisa mexicana inicia la semana con un comportamiento estable frente al dólar, en medio de la actividad habitual del mercado cambiario

Ene. 26, 2026
El tipo de cambio del dólar estadounidense inicia la semana con ligeras variaciones en el mercado cambiario nacional. Este lunes 26 de enero de 2026, el billete verde se cotiza en 17.36 pesos en promedio, una referencia que refleja el comportamiento reciente de la divisa frente al peso mexicano, en un contexto marcado por la volatilidad internacional y los movimientos propios del mercado financiero.

De acuerdo con los registros del cierre anterior, el domingo 25 de enero, el dólar concluyó la jornada en 17.38 pesos por unidad, mostrando una ligera baja para el arranque de este lunes. Como es habitual, el precio de la moneda estadounidense se mantiene en constante actualización a lo largo del día, dependiendo de la oferta y la demanda en los mercados.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Banco de México (Banxico) dio a conocer el tipo de cambio FIX correspondiente a este lunes, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 17.4545 pesos por dólar. Este valor es determinado únicamente en días hábiles bancarios y se calcula a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.4828 pesos por cada divisa verde para este 26 de enero.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se publica al mediodía del día hábil previo y sirve como referencia oficial para operaciones financieras, fiscales y comerciales.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 26 DE ENERO

En ventanillas bancarias, el precio del dólar presenta variaciones según la institución financiera. Así se cotiza este lunes:

  • Afirme: Compra: 16.80 | Venta: 18.20 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.15 | Venta: 17.54 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.31 | Venta: 17.85 pesos
  • Banorte: Compra: 16.15 | Venta: 17.70 pesos
  • Citibanamex: Compra: 16.87 | Venta: 17.79 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante tomar en cuenta que los precios de compra y venta del dólar cambian constantemente durante el día, por lo que el monto final puede variar al momento de realizar la operación en ventanilla o a través de plataformas digitales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

