Buen Fin celebra su 15 aniversario con más días de ofertas; conoce las fechas

El Buen Fin cumple 15 años en 2025 y lo celebrará con una edición especial que incluirá más días de descuentos y promociones. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el evento se extenderá por primera vez a cinco días continuos.

El llamado "fin de semana más barato del año" tendrá un día adicional respecto a ediciones anteriores. La decisión de adelantar el arranque y ampliar la duración busca brindar una experiencia de compra más cómoda y accesible, reduciendo las aglomeraciones tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

FECHAS DEL BUEN FIN 2025

El Buen Fin 2025 comenzará el jueves 13 de noviembre y concluirá el lunes 17 del mismo mes. En esta ocasión, se adelantó el arranque al jueves, representando una oportunidad para que los consumidores dispongan de un fin de semana largo de compras, ya que el lunes 17 de noviembre será día inhábil en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

De esta forma, las autoridades y los organizadores esperan un mayor flujo de visitantes en tiendas y centros comerciales durante los cinco días del evento, así como un incremento en las ventas digitales.

Entre los beneficios que ofrecerá esta edición destacan cinco días de promociones en comercios públicos y privados, así como un impulso especial a la compra de productos hechos en México, con el fin de fortalecer el consumo interno y apoyar la recuperación económica del país.

RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR EL BUEN FIN 2025:

Comparar precios : Verificar los costos de los productos en diferentes tiendas antes de comprar.

: Verificar los costos de los productos en diferentes tiendas antes de comprar. Revisar las condiciones y formas de pago : Analizar promociones a meses sin intereses, tasas y vigencia de cupones.

: Analizar promociones a meses sin intereses, tasas y vigencia de cupones. Confirmar inventarios y tiempos de entrega : Especialmente en productos de línea blanca, televisores y cómputo.

: Especialmente en productos de línea blanca, televisores y cómputo. Guardar los comprobantes: Folios, correos y capturas serán útiles en caso de reclamaciones.

Folios, correos y capturas serán útiles en caso de reclamaciones. Comprar en sitios oficiales: Asegurarse de que cuenten con el sello de participación de El Buen Fin.

Asegurarse de que cuenten con el sello de participación de El Buen Fin. Revisar garantías y políticas de devolución: Antes de finalizar la compra.

Antes de finalizar la compra. Definir un presupuesto: Priorizar necesidades para evitar gastos innecesarios.

Con esta edición, El Buen Fin 2025 se perfila no solo como una oportunidad para acceder a descuentos, sino también como un impulso al comercio formal, al consumo responsable y a la digitalización de las compras en México.