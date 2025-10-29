SAT cobrará impuesto por depósitos en efectivo mayores a este monto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la aplicación de un nuevo impuesto para los cuentahabientes de bancos en México que realicen depósitos en efectivo superiores a $15,000 pesos. Esta medida busca reforzar la transparencia fiscal y prevenir irregularidades en el manejo del dinero.
Según el organismo, los clientes que superen el límite de depósitos en efectivo deberán cubrir un cargo adicional del 3% sobre el monto excedente. El SAT recomienda a los contribuyentes mantenerse al día con sus obligaciones fiscales y revisar cuidadosamente sus operaciones bancarias para evitar recargos o sanciones.
¿POR QUÉ EL SAT APLICARÁ ESTE IMPUESTO?
De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el SAT busca garantizar el cumplimiento fiscal y detectar posibles inconsistencias en las declaraciones de impuestos. El control de los depósitos en efectivo permite al organismo rastrear movimientos financieros no declarados y promover la formalidad económica.
LÍMITE DE DEPÓSITOS Y CÁLCULO DEL IMPUESTO
El límite máximo establecido por el SAT es de 15 mil pesos en efectivo por mes.
- Si un usuario deposita 26 mil pesos, el excedente sería de 11 mil pesos.
- Sobre ese monto, se aplicará un gravamen del 3%, equivalente a 330 pesos.
Este cargo solo aplica a depósitos en efectivo, no a transferencias electrónicas como SPEI o TEF, ya que estos movimientos pueden rastrearse fácilmente.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR SANCIONES DEL SAT
- No realices depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos.
- Prefiere transferencias electrónicas, ya que no generan este impuesto.
- Consulta tus movimientos bancarios y declara correctamente tus ingresos.
Mantener tus operaciones dentro del límite establecido evitará multas y recargos del SAT.