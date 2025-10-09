  • 24° C
Finanzas

El Buen Fin 2025 celebrará su XV edición: ¿Cuándo es y qué tiendas participarán?

Este evento busca fortalecer el consumo interno y el comercio formal en México, con la participación de miles de empresas

Oct. 09, 2025
El fin de año se acerca y con él la esperada temporada de descuentos, El Buen Fin 2025. Este evento representa una oportunidad para adelantar las compras navideñas o adquirir ese lujo pendiente.

En 2025, el evento cumple su edición número XV y lo celebrará con una fuerte apuesta digital y la promoción de productos con el sello "Hecho en México".

¿CUÁNDO SERÁ EL BUEN FIN 2025?

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), el Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, y forma parte de una campaña nacional para sumar más empresas y fortalecer el comercio formal.

La dependencia destacó que este fin de semana de ofertas será "clave para el fortalecimiento del consumo interno y la promoción de bienes y servicios nacionales que refuercen la identidad mexicana".

¿QUÉ TIENDAS PARTICIPARÁN EN ESTA EDICIÓN 2025?

Las grandes, medianas y pequeñas empresas pueden registrarse de manera gratuita hasta el 12 de noviembre para participar en esta edición.

Entre los comercios confirmados destacan Promoda, AutoZone, Philips, C&A, Chedraui, Elektra, Home Depot, Flexi y Woolworth, además de múltiples outlets y tiendas locales.

Los consumidores podrán consultar la lista completa de establecimientos participantes tanto físicos como en línea a través del sitio oficial www.elbuenfin.org.

El Buen Fin 2025 también abarcará el comercio electrónico y diversas aplicaciones con promociones especiales. Entre las plataformas participantes se encuentran Totalplay, Open English, Rappi, Didi Pay, Claro Video, SHEIN, Natura, Emma Sleep y El Economista, entre otras.

SORTEO DEL BUEN FIN 2025

Como cada año, se llevará a cabo el Sorteo Buen Fin, una iniciativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fomentar los pagos electrónicos con tarjetas de crédito y débito.

Podrán participar quienes realicen compras mínimas de 250 pesos en establecimientos inscritos. La bolsa total asciende a 500 millones de pesos, con dos premios mayores: uno de 250 mil pesos para consumidores y otro de 260 mil pesos para comercios. Además, se otorgarán 321 mil premios de entre 500 y 20 mil pesos a tarjetahabientes, y cientos de reconocimientos de 20 mil pesos para negocios participantes.

Los resultados se publicarán el 28 de diciembre, y los ganadores recibirán sus premios antes del 6 de enero de 2026.

En su XV edición, el evento se consolida como una de las estrategias más importantes del país para incentivar el consumo responsable y apoyar a la industria mexicana.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

